ईरान-अमेरिका तनाव का सीधा असर: दुबई-अबू धाबी में 3000 गुजराती फंसे, यात्रियों में बढ़ी चिंता

BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Mon, 02 Mar 2026 (11:03 IST) Updated Date: Mon, 02 Mar 2026 (11:18 IST)
Iran US tensions : ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने के कारण मिडिल ईस्ट के देशों में लगभग 3,000 गुजरातियों के फंसे होने की चिंताजनक खबर सामने आई है। ये यात्री मुख्य रूप से दुबई और अबू धाबी में अटके हुए हैं। 'टूर्स एंड ट्रेवल्स एसोसिएशन' के चेयरमैन मनीष शर्मा के अनुसार, युद्ध की आशंका के चलते अब तक 1,500 से अधिक लोगों ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी है। हालांकि, राहत की बात यह है कि वर्तमान में फंसे हुए सभी गुजराती सुरक्षित हैं, लेकिन स्थिति कब सामान्य होगी, यह कहना कठिन है।

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उड़ानों का संकट और एडवाइजरी

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हवाई क्षेत्र (Airspace) बंद होने के कारण अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों का शेड्यूल पूरी तरह बिगड़ गया है। लगातार दूसरे दिन भी कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गईं या उनमें देरी हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा यात्रियों के लिए आधिकारिक एडवाइजरी जारी की गई है, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

इंटरनेशनल एयरलाइंस रद्द होने से यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

पिछले दो दिनों में इंडिगो, एतिहाद, स्पाइसजेट और एमिरेट्स जैसी बड़ी एयरलाइंस की कुवैत, शारजाह, दुबई और अबू धाबी जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसके कारण न केवल सीधे यात्री, बल्कि कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए यूके (UK) जाने वाले प्रवासी भी बीच में ही अटक गए हैं। राजकोट जैसे अन्य शहरों से अहमदाबाद पहुंचे यात्री उड़ानें रद्द होने के कारण एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं, जिससे उनकी यात्रा अनिश्चित हो गई है।

यात्रियों का आक्रोश और जानकारी का अभाव

एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों ने एयरलाइन कंपनियों के खिलाफ भारी नाराजगी व्यक्त की है। यात्रियों का आरोप है कि उड़ान रद्द होने के संबंध में उन्हें पहले से कोई उचित जानकारी नहीं दी गई थी। पर्यटकों ने बताया कि अंतिम समय में फ्लाइट कैंसिल होने से उनके होटल बुकिंग और आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट्स के पैसे भी बर्बाद हो गए हैं। समय पर सूचना न मिलने के कारण बुजुर्गों और बच्चों के साथ यात्रा कर रहे परिवारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क और प्रशासन की तैयारी

यात्रियों की सहायता के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों टर्मिनलों पर विशेष हेल्प डेस्क शुरू किए गए हैं। एतिहाद और इंडिगो जैसी एयरलाइंस ने भी अपने अलग काउंटर खोलकर टिकट रिशेड्यूलिंग की प्रक्रिया शुरू की है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे घर से निकलने से पहले संबंधित एयरलाइंस से अपनी उड़ान की स्थिति की जांच जरूर कर लें, क्योंकि वैश्विक अस्थिरता के कारण फ्लाइट शेड्यूल में कभी भी बदलाव हो सकता है।

जंग से हिला शेयर बाजार, सेंसेक्स 2700 अंक टूटा, निवेशकों को भारी नुकसान

