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केशोद में शुरू होगा पायलट ट्रेनिंग सेंटर; अब एयरबस 320 जैसे बड़े विमान भी हो सकेंगे लैंड

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keshod airport renovation
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sat, 13 Jun 2026 (13:07 IST) Updated Date: Sat, 13 Jun 2026 (13:14 IST)
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नवाबी काल के केशोद एयरपोर्ट को अब एक नए रंग-रूप के साथ रेनोवेट किया जा रहा है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) द्वारा इसके लिए एजेंसियों को काम सौंप दिया गया है और आगामी एक से डेढ़ साल के भीतर ही यहाँ पायलट बनने के लिए विशेष ट्रेनिंग देने वाला संस्थान पूरी तरह शुरू हो जाएगा। इस नई शुरुआत से स्थानीय स्तर पर एविएशन सेक्टर में युवाओं के लिए करियर के बड़े अवसर पैदा होंगे और देशभर में केशोद एयरपोर्ट की पहचान और मजबूत होगी।
 

363 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण

इस पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ-साथ केशोद एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण के लिए करीब 363 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। वर्तमान में यहाँ केवल छोटे ATR-72 एयरक्राफ्ट ही लैंड हो सकते हैं, लेकिन इस नए प्रोजेक्ट के पूरा होते ही यहाँ Airbus 320 जैसे बड़े पैसेंजर विमान भी आसानी से लैंड कर सकेंगे। इसके लिए रनवे की लंबाई को 1371 मीटर से बढ़ाकर 2500 मीटर किया जा रहा है। साथ ही, चक्रवात या खराब मौसम में भी सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) टेक्नोलॉजी भी स्थापित की जाएगी।
 

पुराने टर्मिनल की जगह बनेगा 800 यात्रियों की क्षमता वाला आधुनिक बिल्डिंग

 
वर्तमान में केशोद एयरपोर्ट से केवल एलायंस एयर (Alliance Air) की फ्लाइट हफ्ते में तीन दिन (मंगलवार, गुरुवार और शनिवार) ऑपरेट होती है, जिसमें हफ्ते की कुल 10 मूवमेंट्स ही होती हैं। अभी के पुराने टर्मिनल बिल्डिंग में बैगेज हैंडलिंग, लिफ्ट, एस्केलेटर और स्पेस (जगह) की काफी सीमाएं हैं। इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए इसी प्रोजेक्ट के तहत सभी आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं से लैस एक नया पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जिसकी क्षमता 800 यात्रियों की होगी।
 

पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को बड़ा फायदा 

 
एयरपोर्ट के इस अपग्रेडेशन के बाद देश की कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियां केशोद आने के लिए उत्सुक होंगी, जिससे यहाँ एयर ट्रैफिक में भारी बढ़ोतरी होगी। भौगोलिक दृष्टि से केशोद एयरपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित होने के कारण देश-विदेश के पर्यटक यहाँ सीधे पहुंच सकेंगे। यहाँ से विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, सिंह दर्शन के लिए गीर फॉरेस्ट और द्वारका जैसे धार्मिक व पर्यटन स्थल बेहद नजदीक हैं। ऐसे में तीर्थयात्रियों के लिए पूरे सौराष्ट्र की यात्रा करना काफी आसान हो जाएगा, जिससे क्षेत्रीय पर्यटन उद्योग को एक बड़ा बूस्ट (वेग) मिलेगा।
edited by : Nrapendra Gupta

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