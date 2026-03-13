गुजरात में निकाय चुनावों के लिए हलचल तेज, इस माह हो सकती है घोषणा

Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (17:52 IST)
Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (17:56 IST)
गुजरात में स्थानीय निकाय के आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। राज्य सरकार और चुनाव आयोग द्वारा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस जैसे मुख्य राजनीतिक दलों ने भी अपनी चुनावी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है।
मार्च अंत तक निकाय चुनाव की घोषणा संभव
जानकारी के अनुसार, विधानसभा का वर्तमान सत्र समाप्त होने के बाद यानी मार्च के अंत तक इन चुनावों की आधिकारिक तारीखों की घोषणा होने की प्रबल संभावना है। इस बार राज्य की मौजूदा 6 महानगर पालिकाओं के साथ-साथ नई घोषित 9 महानगर पालिकाओं में भी चुनाव होने जा रहे हैं, जिससे इन चुनावों का राजनीतिक महत्व काफी बढ़ गया है।
ओबीसी आरक्षण के साथ होगा चुनाव
महानगर पालिकाओं के अलावा राज्य की 83 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 262 तालुका पंचायतों के लिए भी मतदान प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। विशेष बात यह है कि इन चुनावों में 27 प्रतिशत ओबीसी (OBC) आरक्षण के साथ सीटों का आवंटन किया जाएगा, जिसे ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दल अपने नए सामाजिक समीकरण बिठा रहे हैं।
चुनाव का समय नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों ने अपने संगठनों को मजबूत करने, उपयुक्त उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरू करने और प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। राज्य के समग्र राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय के इन चुनावों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala