Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






गुजरात पुलिस में बड़ा फेरबदल, 37 IPS अधिकारियों का तबादला, निर्लिप्त राय और शमशेर सिंह को मिली नई जिम्मेदारी

Advertiesment
Major reshuffle in Gujarat Police Department
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 (12:53 IST) Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 (13:02 IST)
google-news
Gujarat Police News : राज्य में आगामी नगर पालिका और जिला पंचायत चुनावों से पहले गुजरात सरकार ने पुलिस विभाग में व्यापक बदलाव किए हैं। एक महत्वपूर्ण आदेश के माध्यम से कुल 37 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस फेरबदल में राज्य के सबसे वरिष्ठ IPS अधिकारी डॉ. शमशेर सिंह को सिविल डिफेंस और होमगार्ड का चीफ नियुक्त किया गया है। डॉ. सिंह हाल ही में BSF में अपना प्रतिनियुक्ति (Deputation) कार्यकाल पूरा कर गुजरात कैडर में वापस लौटे थे।
 

निर्लिप्त राय को राजकोट रेंज की जिम्मेदारी 

इन तबादलों में सबसे चर्चित पोस्टिंग निर्लिप्त राय की रही है। 2010 बैच के सख्त अधिकारी के रूप में पहचाने जाने वाले निर्लिप्त राय को स्टेट मॉनिटरिंग सेल (SMC) से हटाकर राजकोट रेंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोंडल और आसपास के इलाकों में चल रही राजनीतिक हलचल और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए उनकी यह पोस्टिंग अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
ALSO READ: कौन हैं गुजरात की IAS शालिनी अग्रवाल? जिनकी किताब का CM भूपेंद्र पटेल ने किया विमोचन

परिक्षिता राठौड़ को बड़ी जिम्मेदारी

महिला अधिकारियों में सरकार ने परिक्षिता राठौड़ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 2007 बैच की इस अधिकारी को अब नवगठित बनासकांठा रेंज का IG बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने राज्य में यह एक नई रेंज जोड़ी है, जिससे अब गुजरात में कुल 10 पुलिस रेंज कार्यरत होंगी। इसके अलावा, विधि चौधरी को पंचमहल-गोदरा रेंज का DIG नियुक्त किया गया है, जबकि डॉ. लीना पाटिल को पुलिस अकादमी में स्थानांतरित किया गया है।
ALSO READ: गुजरात में HPV टीकाकरण का शुरू, 5 लाख से ज्यादा किशोरियों को मिलेगा सुरक्षा कवच

निर्लिप्त राय के स्थान पर गगनदीप गंभीर की नियुक्ति

स्टेट मॉनिटरिंग सेल (SMC) के प्रमुख के रूप में निर्लिप्त राय के स्थान पर गगनदीप गंभीर की नियुक्ति की गई है। गगनदीप गंभीर 2004 बैच की एक गतिशील अधिकारी हैं और पहले IG (प्रशासन) के रूप में कार्यरत थीं। दूसरी ओर, 2010 बैच के दीपक मेघानी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में संयुक्त निदेशक (Joint Director) जैसे महत्वपूर्ण पद पर तैनात किया गया है, जो पहले DIG (कानून-व्यवस्था) थे।
ALSO READ: सांप के काटने से मौत अब होगी कम! गुजरात के धरमपुर में खुला पहला स्नेक रिसर्च इंस्टीट्यूट

पुलिस विभाग में इन तबादलों की काफी चर्चा 

अन्य महत्वपूर्ण बदलावों में राघवेंद्र वत्स को अहमदाबाद रेंज और आरवी अंसारी को भावनगर रेंज का IG बनाया गया है। अशोक कुमार को राजकोट रेंज से स्थानांतरित कर CID इंटेलिजेंस में भेजा गया है, जबकि नीलेश जाजड़िया को वडोदरा का संयुक्त आयुक्त (Joint Commissioner) नियुक्त किया गया है। चुनावी समीकरणों और प्रशासनिक सुगमता को ध्यान में रखकर किए गए इन तबादलों ने पुलिस विभाग में काफी चर्चा छेड़ दी है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ईरान के बाद कौन होगा अमेरिका का अगला निशाना, राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने किया बड़ा खुलासा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels