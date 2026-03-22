Bhupendra Patel Action: पाटन में पुलिस पर हमला पड़ा भारी, भावेश रबारी के फार्महाउस पर चला बुलडोजर

गुजरात के पाटन जिले में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है। चाणस्मा के झीलीया गांव में पुलिस के 112 वाहन पर हुए पथराव की घटना को सरकार ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले तत्वों को सबक सिखाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है और अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

'रामधनी एस्टेट' और 'मस्तानी गैंग' का साम्राज्य जमींदोज चाणस्मा तहसील के झीलीया गांव में 'स्टेट ऑफ रामाधणी' के नाम से पहचाने जाने वाले एक आलीशान फार्महाउस को पुलिस और प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। यह फार्महाउस "मस्तानी गैंग" के सरगना माने जाने वाले भावेश रबारी उर्फ झीलीया का था। पाटन एसपी वसंत खोड़ीदास नाय़ी के मार्गदर्शन में कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया।

सरकारी गौचर भूमि पर बना २८ लाख का अतिक्रमण दूर जांच में सामने आया है कि भावेश रबारी ने सरकारी गौचर की सर्वे नंबर 166 के अंतर्गत आने वाली लगभग 7,700 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ था। इस जमीन पर उसने दो मंजिला आलीशान मकान, बगीचा, पेवर ब्लॉक रोड और एक बड़ा बरामदा बनाया था। प्रशासन द्वारा तोड़े गए इस ढांचे की अनुमानित कीमत 28 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है, हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि इसे बनाने की लागत इससे कहीं ज्यादा थी।

आरोपी भावेश रबारी का आपराधिक इतिहास बुलडोजर कार्रवाई के साथ ही आरोपी भावेश रबारी का काला चिट्ठा भी सामने आया है। उसके खिलाफ रंगदारी (खौफ दिखाकर पैसे वसूलना), मारपीट और शराब तस्करी सहित 20 से अधिक गंभीर मामले पाटन और आसपास के जिलों में दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार, इस फार्महाउस का उपयोग आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने और शराब तस्करों के ठिकाने के रूप में किया जाता था, जिसे अब पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है।

गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी का स्पष्ट संदेश राज्य के गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हर्ष संघवी ने इस कार्रवाई के जरिए स्पष्ट संकेत दिया है कि गुजरात में कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस वाहन पर पथराव सीधा कानून का अनादर था, जिसका जवाब बुलडोजर की कड़ी कार्रवाई से दिया गया है। सरकार का संकल्प है कि आम जनता की शांति में खलल डालने वाले गुंडा तत्वों का नामोनिशान मिटा दिया जाएगा। Edited by : Sudhir Sharma