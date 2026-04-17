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गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में 'VVIP' हलचल, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अपनी मातृभूमि आकर करेंगे मतदान

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Prime Minister Modi and Home Minister Shah to cast their votes in Gujarat Nikay Chunav
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Fri, 17 Apr 2026 (15:41 IST) Updated Date: Fri, 17 Apr 2026 (16:02 IST)
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Gujarat Nikay Chunav News : गुजरात में आगामी 26 अप्रैल को होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। ऐसी प्रबल संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस दिन अपनी मातृभूमि गुजरात के दौरे पर आ सकते हैं। दोनों नेता चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर लोकतंत्र के पर्व में अपना योगदान दे सकते हैं, जिसके चलते प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।
 

पीएम मोदी का रानीप में संभावित मतदान

प्राप्त विवरण के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के रानीप इलाके में मतदान कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी चर्चा है कि पीएम मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से अहमदाबाद आएंगे। हालांकि उनके आगमन और सुरक्षा प्रोटोकॉल के संबंध में अंतिम निर्णय और आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा पीएमओ (PMO) द्वारा की जाएगी, जिसका फिलहाल इंतजार किया जा रहा है।
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अमित शाह नारनपुरा में देंगे उपस्थिति

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के भी 26 अप्रैल को गुजरात में उपस्थित रहने की संभावना है। वे अहमदाबाद के नारनपुरा क्षेत्र के मतदाता हैं, इसलिए वहां मतदान करने पहुंच सकते हैं। देश के दो सबसे शक्तिशाली नेताओं के एक ही दिन अहमदाबाद में मतदान करने की संभावना से शहर के राजनीतिक गलियारों और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। उनकी उपस्थिति से चुनावी माहौल और भी मजबूत होगा।
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चुनावी जनजागरूकता और महत्व

स्थानीय निकाय चुनावों में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की प्रत्यक्ष उपस्थिति को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी और अमित शाह के आगमन से आम नागरिकों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और अधिक से अधिक लोग लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लेने के लिए प्रेरित होंगे। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस दौरे को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
Edited By : Chetan Gour

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