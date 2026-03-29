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राजकोट में नए IG निर्लिप्त राय का एक्शन, 29 वांटेड अपराधियों की लिस्ट जारी, सूदखोरों पर कसा शिकंजा

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Rajkot IG Nirlipt Rai
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sun, 29 Mar 2026 (10:51 IST) Updated Date: Sun, 29 Mar 2026 (10:53 IST)
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गुजरात सरकार द्वारा हाल ही में किए गए IPS अधिकारियों के तबादलों में, स्टेट मॉनिटरिंग सेल (SMC) से ट्रांसफर कर 'सुपरकॉप' की छवि वाले निर्लिप्त राय को राजकोट रेंज का नया आईजी (IG) नियुक्त किया गया है। कार्यभार संभालते ही वे एक्शन मोड में आ गए हैं। उनकी इस नई जिम्मेदारी के तहत पांच जिलों में कानून-व्यवस्था मजबूत करने और असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने का मिशन शुरू कर दिया गया है।
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29 वांटेड अपराधियों की सूची और इनाम की घोषणा 

निर्लिप्त राय ने राजकोट रेंज के अंतर्गत आने वाले पांच जिलों - देवभूमि द्वारका, जामनगर, मोरबी, राजकोट ग्रामीण और सुरेंद्रनगर में लंबे समय से फरार 29 प्रमुख अपराधियों की वांटेड सूची तैयार की है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट भी हासिल कर लिए गए हैं। इन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जनता की मदद मांगी है और उनके बारे में सटीक जानकारी देने वाले को 5,000 से 20,000 रुपये तक के नकद इनाम की घोषणा भी की गई है।
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सूदखोरों के खिलाफ लोक दरबार 

 IG साहब सीधे जनता से मिलेंगे अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के साथ ही, अवैध सूदखोरी (ब्याजखोरी) से पीड़ित नागरिकों के लिए निर्लिप्त राय ने दो दिवसीय जनसंपर्क कार्यक्रम (लोक दरबार) की घोषणा की है। 1 और 2 अप्रैल को शाम 4 से 6 बजे के बीच वे राजकोट स्थित IG कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर लोगों की शिकायतें सुनेंगे। इसके लिए पीड़ित नागरिकों से निर्धारित समय और स्थान पर व्यक्तिगत रूप से आकर अपनी शिकायत दर्ज कराने की विशेष अपील की गई है।
 

अपराधियों में खौफ का माहौल और सख्त अधिकारी का परिचय

 वर्ष 2010 बैच के IPS अधिकारी निर्लिप्त राय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उनके पास विज्ञान में मास्टर डिग्री है। वे गुजरात कैडर में अपनी सख्त कार्यशैली और अपराधियों में अपने खौफ के लिए जाने जाते हैं। उनके काम से विपक्ष के नेता भी प्रभावित रहे हैं। अब राजकोट रेंज में उनकी नियुक्ति और शुरुआती सख्त एक्शन से असामाजिक तत्वों और अपराधियों में भारी खलबली मच गई है।  Edited by : Sudhir Sharma

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