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RE-NEET पर कड़ी नजर, अहमदाबाद के 23 केंद्रों पर 10000 से अधिक छात्र देंगे परीक्षा

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NEET re exam
BY: webdunia
Publish Date: Sat, 20 Jun 2026 (18:10 IST) Updated Date: Sat, 20 Jun 2026 (18:19 IST)
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RE-NEET Exam Ahmedabad: पेपर लीक होने के बाद 21 जून को देशभर में नीट की री-एग्जाम (RE-NEET) आयोजित होने जा रही है। इस महत्वपूर्ण परीक्षा में देशभर से करीब 22 लाख छात्र और गुजरात से 79 हजार के आसपास छात्र भाग लेने वाले हैं। इस बार की परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के और पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा विशेष सावधानी बरती जा रही है।

अहमदाबाद के केंद्र और पुलिस विभाग द्वारा लाइव मॉनिटरिंग

अहमदाबाद शहर में इस परीक्षा के लिए कुल 23 केंद्र तय किए गए हैं, जहां 10,445 छात्र परीक्षा देंगे। इन 23 सेंटरों के आसपास के पूरे इलाके की पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा सीसीटीवी (CCTV) की मदद से लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के सख्त दिशानिर्देशों के मुताबिक ही सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि छात्र शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा दे सकें।

पेपर की सुरक्षा के लिए विशेष एस्कॉर्ट और ड्रोन से पैनी नजर

परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक न हों और समय पर सुरक्षित रूप से सेंटरों तक पहुंच जाएं, इसके लिए पुलिस एस्कॉर्ट और विशेष सुरक्षा बल आवंटित किया गया है। इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों के बाहर असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच द्वारा 8 हाईटेक ड्रोन कैमरे तैनात किए गए हैं। इन ड्रोन के जरिए सभी सेंटरों के आसपास की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशाल पुलिस बल तैनात

अहमदाबाद पुलिस इस परीक्षा को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में है। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाए रखने के लिए 6 DCP और 15 PI समेत एक बड़ा पुलिस स्टाफ मुस्तैद रहेगा। इसके अलावा, शहर के 15 स्थानीय पुलिस थानों और 14 ट्रैफिक पुलिस थानों के कर्मचारियों को भी सेंटरों के आसपास व्यवस्था बनाए रखने और ट्रैफिक सुचारू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रों के बाहर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूविंग निर्भया स्क्वॉड के सीसीटीवी कैमरों का भी विशेष उपयोग किया जाएगा।

साइबर क्राइम ब्रांच द्वारा सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी

परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अफवाहों, पेपर लीक के झूठे दावों या गड़बड़ी को रोकने के लिए अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच भी सक्रिय हो गई है। साइबर टीम द्वारा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और संदिग्ध ग्रुप्स पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह है कि सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक जानकारी न फैले और छात्र बिना किसी मानसिक तनाव के अपनी परीक्षा दे सकें।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

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