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गिरनार पर्वत पर छाई बादलों की चादर, सुरक्षा के लिहाज से रोपवे सेवा अस्थाई रूप से स्थगित

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Ropeway service on Girnar Mountain temporarily suspended
BY: चेतन गौड़
Publish Date: Thu, 02 Jul 2026 (12:14 IST) Updated Date: Thu, 02 Jul 2026 (12:32 IST)
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Gujarat news : जूनागढ़ में बने मानसूनी माहौल के बीच गिरनार पर्वत पर प्रकृति का एक अद्भुत और मनमोहक नजारा देखने को मिल रहा है। गिरनार के चारों ओर बादलों की घनी चादर छा गई है, जिसके कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पर्वत आसमान में बादलों से बातें कर रहा हो। इस खुशनुमा मौसम और सुहावने माहौल के बीच गिरनार के प्राकृतिक सौंदर्य ने पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया है।
 

तेज हवाओं के कारण गिरनार रोपवे सेवा तत्काल प्रभाव से बंद

इस खूबसूरत मौसम के साथ ही गिरनार पर्वत पर तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। पर्यटकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रोपवे प्रबंधन द्वारा गिरनार रोपवे सेवा को तत्काल प्रभाव से बंद रखने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। तेज हवाओं के कारण रोपवे का संचालन सुरक्षित रूप से करना संभव नहीं होने की वजह से इस सेवा को अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया गया है।
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हवा की गति सामान्य होते ही सेवा फिर होगी शुरू : प्रबंधन की अपील

वर्तमान में रोपवे प्रशासन द्वारा हवा की गति पर लगातार और बारीकी से नजर रखी जा रही है। प्रबंधन के अनुसार, जैसे ही हवा की गति सामान्य और सुरक्षित स्तर पर पहुंचेगी, वैसे ही रोपवे सेवा पर्यटकों के लिए फिर से शुरू कर दी जाएगी। तब तक गिरनार की यात्रा पर आने वाले सभी पर्यटकों से सावधानी बरतने और प्रशासन द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है।

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