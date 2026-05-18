RTE Admission 2026: 54 हजार आवेदन रद्द, पहले राउंड में 73 हजार बच्चों की सीट कन्फर्म

गुजरात में राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत कक्षा-1 में प्रवेश के लिए पहले राउंड की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर पूरी हो गई है। इस वर्ष प्रवेश के लिए राज्य भर से कुल 2,42,500 जितनी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे। हालांकि, बारीकी से की गई जांच के दौरान जरूरी दस्तावेजों की कमी या अन्य खामियों के कारण 54,588 आवेदनों को कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य 2,034 आवेदन भी रिजेक्ट हुए हैं, जिसके बाद अंत में केवल 1,85,878 आवेदनों को ही प्रवेश प्रक्रिया के लिए मान्य रखा गया है।

73 हजार से अधिक विद्यार्थियों का प्रवेश कन्फर्म RTE योजना के अंतर्गत राज्य भर के करीब 9,500 निजी प्राथमिक स्कूलों में कुल 83,687 सीटें आवंटित की गई थीं। पहले राउंड के आवंटन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के अंत में अब तक 73 हजार से अधिक गरीब और मध्यमवर्गीय विद्यार्थियों का प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कन्फर्म हो चुका है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में बिना किसी शुल्क के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का बड़ा लाभ मिलता है।

खाली बची 10,494 सीटों के लिए आयोजित होगा दूसरा राउंड पहले राउंड में अधिकांश सीटें भर जाने के बावजूद, राज्य के विभिन्न स्कूलों में अभी भी 10,494 सीटें खाली रह गई हैं। जिन बच्चों को पहले राउंड में प्रवेश नहीं मिला है या जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है, उन्हें मौका देने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अब जल्द ही प्रवेश का दूसरा राउंड घोषित किया जाएगा। इस दूसरे राउंड की घोषणा से एडमिशन से वंचित रह गए हजारों अभिभावकों और बच्चों में एक नई उम्मीद जगी है।

आवेदन रद्द होने से अभिभावकों में चिंता और चर्चा का माहौल एक तरफ जहां हजारों सीटें खाली पड़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों के रद्द (कैंसिल) होने से शैक्षणिक गलियारों और अभिभावकों के बीच भारी चिंता देखी जा रही है। फॉर्म भरने में हुई छोटी-मोटी गलतियों या अधूरे प्रमाण पत्रों के कारण हजारों गरीब बच्चे इस साल अपनी पसंदीदा स्कूल में पढ़ने के अधिकार से वंचित रह गए हैं। अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि आगामी दूसरे राउंड में ये खाली पड़ी सीटें पूरी तरह भर पाती हैं या नहीं। Edited by : Sudhir Sharma