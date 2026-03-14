रसोई गैस की किल्लत, कालाबाजारी रोकने के लिए गुजरात सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

LPG Helpline Number Gujarat: ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक अशांति का असर अब देश के अन्य राज्यों की तरह गुजरात के लोगों की रसोई तक भी पहुंच गया है। राज्य में घरेलू और कमर्शियल गैस की कमी की खबरों के बीच गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इस स्थिति का फायदा उठाकर कुछ तत्वों द्वारा गैस की कालाबाजारी करने की शिकायतों के बाद राज्य सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, इसलिए नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है।