महंगाई, इम्पोर्ट ड्यूटी और पीएम की अपील, सूरत में सोने के व्यापार में 80% की भारी गिरावट, लोग शेयर बाजार की ओर मुड़े

Surat Gold Market Drop: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशहित में सोने की खरीद को सीमित करने या इससे बचने की अपील की गई है। इस विशेष अपील के बाद सूरत सहित पूरे गुजरात के स्वर्ण बाजार (सर्राफा बाजार) पर इसका व्यापक और मनोवैज्ञानिक असर देखने को मिल रहा है। इस अपील के सीधे परिणाम स्वरूप केवल सूरत शहर में ही सोने की खरीद में लगभग 80% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। सोने के आभूषणों और बुलियन मार्केट के लिए मशहूर सूरत जैसी आर्थिक राजधानी में कीमती धातुओं की मांग इस स्तर तक गिर जाने से पूरे ज्वेलरी उद्योग में सन्नाटा पसर गया है।

महंगाई और बदलती आर्थिक प्राथमिकताएं स्थानीय स्तर पर सोने और चांदी की मांग में इस उल्लेखनीय गिरावट के पीछे केवल प्रधानमंत्री की अपील ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वैश्विक और घरेलू आर्थिक कारक भी उतने ही बड़े भागीदार हैं। वर्तमान में देश में बढ़ती महंगाई और आम नागरिकों के रोजमर्रा के बढ़ते खर्चों के कारण मध्यम वर्ग के लोगों ने नया सोना खरीदना पूरी तरह से टाल दिया है। लोग अब सोने जैसी गैर-उत्पादक संपत्तियों (Non-productive assets) में पैसा लगाने के बजाय घर के जरूरी और अनिवार्य खर्चों को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं।

निवेशकों का बदलता मिजाज: शेयर बाजार की ओर झुकाव दूसरी ओर, बाजार के बड़े निवेशकों का मिजाज भी अब पूरी तरह से बदल गया है। पारंपरिक रूप से सोने और चांदी को सबसे सुरक्षित निवेश मानने वाले ग्राहक और स्मार्ट इन्वेस्टर्स अब इन कीमती धातुओं से अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं। लोग अब सुरक्षित माने जाने वाले सोने के बजाय शेयर बाजार (Stock Market) की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं, जहां उन्हें कम समय में बेहतर और शानदार रिटर्न मिलने की साफ उम्मीद दिखाई दे रही है।

इम्पोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी और व्यापारियों की मुश्किलें व्यापारिक स्तर पर भी स्थिति फिलहाल काफी जटिल हो गई है। सरकार द्वारा सोने के आयात पर लगने वाली ड्यूटी (Import Duty) में भारी बढ़ोतरी किए जाने के बाद व्यापारियों ने विदेशों से आयात किए जाने वाले सोने की मात्रा में बड़ी कटौती की है। कस्टम ड्यूटी बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही वैश्विक अस्थिरता के कारण सोना आयात करने वाले बड़े व्यापारियों की मांग भी इंटरनेशनल मार्केट में घट गई है, जिसके चलते घरेलू मांग में कमी आने से सोने के दाम लगातार गिरे हैं।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala