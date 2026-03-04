सूरत में युवा नेता विक्रम सिंह शेखावत का हार्ट अटैक से निधन, फागोत्सव के दौरान बिगड़ी थी तबीयत

Publish Date: Wed, 04 Mar 2026 (12:19 IST)
Updated Date: Wed, 04 Mar 2026 (12:31 IST)
Gujarat News in Hindi : सूरत के वेसू इलाके के निवासी और राजस्थान युवा संघ के अध्यक्ष, 42 वर्षीय विक्रम सिंह शेखावत का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। गोडादरा में उनके द्वारा आयोजित तीन दिवसीय 'फागोत्सव' कार्यक्रम के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी अस्वस्थता छिपाई और इलाज नहीं कराया। आज अचानक घर पर बेहोश होकर गिरने के बाद CPR जैसी तत्काल चिकित्सा देने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।
विभिन्न क्षेत्रों में सक्रियता
विक्रम सिंह न केवल एक सफल कपड़ा व्यापारी थे, बल्कि सोलर और सुरक्षा एजेंसी जैसे व्यवसायों से भी जुड़े थे। वे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अत्यंत सक्रिय थे, जहाँ उन्होंने विश्व हिंदू परिषद (VHP) के पूर्व उपाध्यक्ष और लघु उद्योग भारती के उपाध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण सेवाएँ दी थीं। उनके पिता भारतीय सेना के सेवानिवृत्त जवान हैं, जिनके संस्कारों के साथ वे राजस्थानी समाज में एक लोकप्रिय नेता बने थे।
नेताओं का सिविल अस्पताल दौरा
इस दुखद घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सी.आर. पाटिल सहित कई राजनीतिक और सामाजिक दिग्गज नई सिविल अस्पताल पहुंचे। नेताओं ने शोक संतप्त परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। विक्रम सिंह के निधन से सूरत के व्यापारिक जगत और राजस्थानी समुदाय में गहरा शोक व्याप्त है।
पुलिस जांच और अंतिम प्रक्रिया
घटना की सूचना मिलते ही अलथाण पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फागोत्सव के आनंदमय माहौल के बीच अचानक घटी इस घटना ने पूरे समाज को स्तब्ध कर दिया है। उनके जाने से सामाजिक सेवा के क्षेत्र में एक बड़ी रिक्तता पैदा हो गई है।
