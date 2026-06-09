वडोदरावासियों की बढ़ेगी चिंता, आजवा सरोवर में जलस्तर घटने से अगले 30 दिनों तक पानी की कटौती, लोगों से सहयोग की अपील

VMC water supply update: वडोदरा शहर में रहने वाले नागरिकों के लिए अगला एक महीना पेयजल को लेकर काफी परेशानी भरा साबित हो सकता है। वडोदरा नगर निगम (VMC) द्वारा लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार, सोमवार से शहर में चरणबद्ध तरीके से पानी की कटौती लागू कर दी गई है। आगामी मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा यह कटौती की गई है, जिसके कारण आधे वडोदरा में पानी की भारी किल्लत होने की पूरी संभावना है।

फ्रेंचवेल कुएं से रेत निकालने के काम के चलते लिया गया फैसला पानी की इस कटौती के पीछे का मुख्य कारण मानसून से पहले की सफाई व्यवस्था है। महीसागर नदी में स्थित रायका और दोड़का फ्रेंचवेल कुएं में बड़े पैमाने पर जमा हुई रेत को बाहर निकालने का काम फिलहाल किया जा रहा है। निगम के अनुसार, फ्रेंचवेल से रेत निकालने की प्रक्रिया के दौरान वहां चल रहे हैवी पंपों को हर दिन 2 से 3 घंटे तक अनिवार्य रूप से बंद रखना पड़ेगा। इस वजह से पानी की टंकियों और बूस्टर स्टेशनों में पानी का संचय कम होगा और संबंधित इलाकों में पानी का दबाव (प्रेशर) घट जाएगा।

शहर के 16 मुख्य जल स्रोतों और टंकियों पर सीधा असर इस रखरखाव कार्य के कारण वडोदरा के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों की 16 मुख्य पानी की टंकियां और बूस्टर स्टेशन सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इसमें एयरपोर्ट बूस्टर, आजवा टंकी, खोडियारनगर बूस्टर, वारसिया बूस्टर, गाजरावाड़ी टंकी, नालंदा टंकी, दरजीपुरा बूस्टर, समा टंकी, पूनमनगर टंकी, नॉर्थ हरणी टंकी, कारेलीबाग टंकी, व्हीकलपूल बूस्टर, सयाजीबाग टंकी, जेल टंकी, पानीगेट टंकी तथा लालबाग टंकी के तहत आने वाले सभी इलाकों में कम दबाव से पानी की आपूर्ति की जाएगी।

फाजलपुर फ्रेंचवेल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भी आंशिक असर की संभावना मुख्य स्रोतों के अलावा, निगम ने यह आशंका भी जताई है कि इस काम का असर फाजलपुर फ्रेंचवेल से पानी प्राप्त करने वाली टंकियों पर भी पड़ सकता है। इसके परिणामस्वरूप परशुराम बूस्टर, जूनीगढ़ी बूस्टर, छाणी गांव टंकी, छाणी जकातनाका टंकी, समा जूनी टंकी, टीपी-13 टंकी, नई धरती बूस्टर, फतेहपुरा बूस्टर, साधनानगर बूस्टर तथा बकरावाड़ी बूस्टर जैसे इलाकों में भी आने वाले दिनों में पानी कम समय के लिए या फिर धीमे प्रेशर से वितरित किए जाने की संभावना है।

निगम की लोगों से अपील नगर निगम के हाइड्रोलिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी कवायद मानसून के दौरान शहरवासियों को स्वच्छ और पर्याप्त पानी मिलता रहे, इसके लिए की जा रही अग्रिम तैयारी है। हालांकि, आने वाले दिनों में मौसम और बारिश की स्थिति कैसी रहती है, उसके आधार पर इस 30 दिनों की अवधि में थोड़ा बदलाव या कमी-बेसी हो सकती है। प्रशासन द्वारा वडोदरा के सभी नागरिकों से इन दिनों पानी की बर्बादी न करने और इस प्रशासनिक कार्य में सहयोग देने की विनम्र अपील की गई है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala