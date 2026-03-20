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गुजरात विधानसभा : भाजपा के सभी विधायकों को 3 दिन के लिए अनिवार्य उपस्थिति का व्हिप

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Gujarat Legislative Assembly News
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 (13:39 IST) Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 (13:50 IST)
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Gujarat Legislative Assembly News : गुजरात की राजनीति में किसी बड़े फैसले या नए घटनाक्रम के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने विधानसभा में अपने सभी विधायकों के लिए एक महत्वपूर्ण व्हिप जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, सभी विधायकों को आगामी 23, 24 और 25 मार्च को विधानसभा सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा।
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अनुशासन के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

विधानसभा पार्टी के मुख्य सचेतक (दण्डक) द्वारा जारी इस व्हिप में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इन तीनों दिन विधायकों को सदन की कार्यवाही में पूरा समय उपस्थित रहना होगा। इसके साथ ही सदन में पार्टी के मार्गदर्शन और निर्देशों के अनुसार ही काम करने को कहा गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, यदि कोई विधायक इस व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ पार्टी के अनुशासन के तहत कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है।
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नीतिगत फैसले या गंभीर चर्चा होने की संभावना 

राजनीतिक हलकों में इस व्हिप को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारों के मुताबिक, इन तीन दिनों के दौरान विधानसभा में कुछ महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव, नीतिगत फैसले या गंभीर चर्चाएं होने की संभावना है। विधानसभा में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद पार्टी किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा या मतदान के दौरान अपनी पूरी एकजुटता और संख्याबल बनाए रखना चाहती है।
Edited By : Chetan Gour

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