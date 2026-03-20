गुजरात विधानसभा : भाजपा के सभी विधायकों को 3 दिन के लिए अनिवार्य उपस्थिति का व्हिप

विधानसभा पार्टी के मुख्य सचेतक (दण्डक) द्वारा जारी इस व्हिप में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इन तीनों दिन विधायकों को सदन की कार्यवाही में पूरा समय उपस्थित रहना होगा। इसके साथ ही सदन में पार्टी के मार्गदर्शन और निर्देशों के अनुसार ही काम करने को कहा गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, यदि कोई विधायक इस व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ पार्टी के अनुशासन के तहत कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है।