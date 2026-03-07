हर्ष संघवी का 'शक्ति प्रयोग', महिला IPS गगनदीप, परीक्षिता और विधि को मिली बड़ी जिम्मेदारी

IPS officers transferred in Gujarat: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से ठीक पहले गुजरात सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 37 IPS अधिकारियों के तबादले किए हैं। गृह विभाग संभालने वाले गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है। राज्य के इतिहास में यह पहली बार है, जब तीन तेजतर्रार महिला IPS अधिकारियों को एक साथ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह निर्णय पुलिस विभाग में महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है।

नए DGP और नई बनासकांठा रेंज का गठन राज्य के नए प्रभारी DGP के रूप में डॉ. केएलएन राव के कार्यभार संभालने के बाद पुलिस विभाग में यह सबसे बड़ा बदलाव है। DGP राव द्वारा सभी मुख्य शहरों और रेंजों के दौरे के बाद इन तबादलों की योजना बनाई गई थी। इसके साथ ही, सरकार ने पुलिस प्रशासन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक नई 'बनासकांठा रेंज' को मंजूरी दी है। पहले गुजरात में कुल नौ रेंज थीं, जिसमें अब इस नई रेंज के जुड़ने से संख्या 10 हो गई है और इसकी कमान भी एक महिला अधिकारी को सौंपी गई है।

गगनदीप को स्टेट मॉनिटरिंग सेल की कमान 2004 बैच की प्रतिभाशाली IPS अधिकारी गगनदीप गंभीर को स्टेट मॉनिटरिंग सेल (SMC) जैसी महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिम्मेदारी दी गई है। वे इससे पहले गांधीनगर में IG के पद पर तैनात थीं। अब वे निर्लिप्त राय का स्थान लेंगी और राज्य भर में शराब की तस्करी सहित सभी बड़े अपराधों पर कड़ी नजर रखेंगी। यह सेल सीधे DGP को रिपोर्ट करता है और पूरे राज्य में कहीं भी छापेमारी करने की व्यापक शक्ति रखता है।

परीक्षिता राठौड़ बनीं बनासकांठा रेंज की IG 2007 बैच की मेहनती IPS अधिकारी परीक्षिता राठौड़ को सरकार ने नवगठित बनासकांठा रेंज का IG नियुक्त किया है। वे अब तक गांधीनगर में CID क्राइम की IG के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थीं। मूल रूप से अहमदाबाद की निवासी परीक्षिता राठौड़ अब अपनी नई भूमिका में बनासकांठा, वाव-थराद और पाटन जैसे महत्वपूर्ण सीमावर्ती और आंतरिक जिलों की कानून-व्यवस्था की सीधी निगरानी करेंगी।

विधि चौधरी को पंचमहल-गोधरा रेंज की जिम्मेदारी मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली और 2009 बैच की IPS अधिकारी विधि चौधरी को पंचमहल-गोधरा रेंज का नया IG बनाया गया है। इससे पहले अहमदाबाद में एडिशनल कमिश्नर (स्पेशल ब्रांच) के रूप में कार्य कर चुकीं यह उच्च शिक्षित अधिकारी अब एक विस्तृत क्षेत्र का नेतृत्व करेंगी। अपनी इस नई नियुक्ति के तहत वे दाहोद, पंचमहल और महिसागर जिलों की सुरक्षा और पुलिस कार्यों की गहन मॉनिटरिंग करेंगी।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala