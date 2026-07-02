घर पर BP चेक करते समय न करें ये गलतियां, जानें ब्लड प्रेशर नापने का सही तरीका

Blood Pressure Measurement: ब्लड प्रेशर/Blood Pressure हमारे हृदय और रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह बताता है कि हृदय द्वारा पंप किए जाने वाले रक्त का दबाव धमनियों की दीवारों पर कितना पड़ रहा है। आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली, तनाव, असंतुलित खान-पान, मोटापा और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण हाई ब्लड प्रेशर (Hypertension) और लो ब्लड प्रेशर (Hypotension) जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसलिए समय-समय पर ब्लड प्रेशर की जांच करना बेहद जरूरी माना जाता है।ALSO READ: Health Benefits of Banana: कच्चे और पके केले में कौन कौनसे विटामिन होते हैं? ब्लड प्रेशर/Blood Pressure हमारे हृदय और रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह बताता है कि हृदय द्वारा पंप किए जाने वाले रक्त का दबाव धमनियों की दीवारों पर कितना पड़ रहा है। आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली, तनाव, असंतुलित खान-पान, मोटापा और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण हाई ब्लड प्रेशर (Hypertension) और लो ब्लड प्रेशर (Hypotension) जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसलिए समय-समय पर ब्लड प्रेशर की जांच करना बेहद जरूरी माना जाता है।

हालांकि, बहुत से लोग घर पर डिजिटल BP मशीन से रक्तचाप मापते समय कुछ सामान्य गलतियां कर बैठते हैं, जैसे तुरंत चलकर BP चेक करना, गलत आकार का कफ (Cuff) इस्तेमाल करना, बात करते हुए BP मापना या गलत मुद्रा में बैठना। इन कारणों से रीडिंग वास्तविक स्थिति से अलग आ सकती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, सही समय, सही मुद्रा और सही तकनीक अपनाकर ही ब्लड प्रेशर की सटीक रीडिंग प्राप्त की जा सकती है।

आइए यहां जानते हैं ब्लड प्रेशर नापने का सही तरीका क्या है? 1. जांच से पहले की तैयारी (30 मिनट पहले) कैफीन और स्मोकिंग से बचें: बीपी नापने से आधा घंटा पहले चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक या सिगरेट का सेवन न करें।

व्यायाम न करें: भारी काम या एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद रीडिंग न लें।

यूरिन पास कर लें: मूत्राशय (Bladder) भरा होने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ सकता है। 2. सही पोजीशन (बैठने का तरीका) शांत बैठें: रीडिंग लेने से पहले कम से कम 5 मिनट तक आराम से शांत बैठें।

पीठ और पैर: किसी आरामदायक कुर्सी पर पीठ टिकाकर बैठें। आपके दोनों पैर जमीन पर सीधे फ्लैट होने चाहिए यानी क्रॉस करके न बैठें।

हाथ की पोजीशन: अपने हाथ को किसी मेज या सपोर्ट पर इस तरह रखें कि आपका कफ (Cuff) आपके दिल (Heart) के लेवल पर हो।ALSO READ: Cashew health effects: प्रतिदिन 5 काजू खाने से क्या होगा सेहत पर असर अपने हाथ को किसी मेज या सपोर्ट पर इस तरह रखें कि आपका कफ (Cuff) आपके दिल (Heart) के लेवल पर हो।

3. कफ बांधने का सही तरीका कफ को हमेशा सीधे त्वचा यानी नंगे हाथ पर बांधें, कपड़ों के ऊपर नहीं।

कफ न तो बहुत ढीला होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा टाइट अर्थात् इतना गैप हो कि दो उंगलियां अंदर जा सकें।

कफ की निचली कोहनी के जोड़ से लगभग 1 इंच ऊपर होनी चाहिए। 4. रीडिंग लेते समय पूरी तरह शांत रहें: जब मशीन चल रही हो, तो न तो खुद बोलें और न ही दूसरों की बात का जवाब दें।

दो बार नापें: सटीक नतीजे के लिए 1-2 मिनट के गैप पर दो रीडिंग्स लें और उनका औसत (Average) निकालें।

एक जरूरी बात: अपने बीपी की रीडिंग्स को एक डायरी में तारीख और समय के साथ नोट करते रहें, ताकि आप अपने डॉक्टर को सही रिपोर्ट दिखा सकें।