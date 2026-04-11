Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सुबह खाली पेट पानी पीने से शरीर में होते हैं ये 5 बड़े बदलाव

Advertiesment
सुबह खाली पेट पानी पीने के फायदे
BY: WD News Desk
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (09:50 IST) Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (09:39 IST)
google-news
Drinking Water on Empty Stomach: आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना हर किसी के लिए चुनौती बन गया है। छोटी-छोटी आदतें जैसे सुबह खाली पेट पानी पीना आपके स्वास्थ्य पर चमत्कारिक असर डाल सकती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही सुबह खाली पेट पानी पीने को स्वास्थ्य के लिए एक 'संजीवनी' मानते हैं। अत: सुबह उठते ही खाली पेट पानी पीने से शरीर के मेटाबॉलिज़्म (Metabolism) को सक्रिय किया जा सकता है, विषैले पदार्थों (Toxins) का शरीर से बाहर निकलना आसान होता है और पाचन तंत्र (Digestive System) स्वस्थ रहता है।ALSO READ: अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान
 
1. शरीर की आंतरिक सफाई
2. मेटाबॉलिज्म में सुधार और वजन घटाना
3. दिमाग की सतर्कता और ऊर्जा का स्तर
4. चेहरे पर प्राकृतिक निखार
5. पेट की समस्याओं और कब्ज से राहत
6. पानी पीने का सही तरीका
7. खाली पेट पानी पीने संबंधी-FAQ
 

आइए यहां जानते हैं सुबह खाली पेट पानी पीने से होने वाले 5 सबसे बड़े और सकारात्मक बदलाव क्या हैं:

 

1. शरीर की आंतरिक सफाई

रात भर सोने के दौरान शरीर अपनी मरम्मत करता है और टॉक्सिंस या विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं। अत: सुबह पानी पीने से किडनी के जरिए ये टॉक्सिंस शरीर से बाहर निकल जाते हैं। साथ ही खून साफ होता है, जिससे शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण तेज होता है।
 

2. मेटाबॉलिज्म में सुधार और वजन घटाना

यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो यह सबसे आसान तरीका है। खाली पेट पानी पीने से शरीर का मेटाबॉलिक रेट (Metabolic Rate) लगभग 24% तक बढ़ जाता है। इससे भोजन जल्दी पचता है और शरीर अतिरिक्त कैलोरी बर्न करने में सक्षम होता है।
 

3. दिमाग की सतर्कता और ऊर्जा का स्तर

हमारे मस्तिष्क का लगभग 75-85% हिस्सा पानी है। निर्जलीकरण के कारण थकान और सिरदर्द महसूस हो सकता है। अत: सुबह पानी पीने से मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होती है। इससे एकाग्रता बढ़ती है और आप दिन भर एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान महसूस करते हैं।
 

4. चेहरे पर प्राकृतिक निखार

हमें चाहिए कि हम महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के उपयोग से बेहतर यह करें कि अपने शरीर को अंदर से साफ रखें। जब शरीर से टॉक्सिंस बाहर निकल जाते हैं, तो उसका सीधा असर चेहरे पर दिखता है। और सुबह खाली पेट पानी पीने से त्वचा में नमी बनी रहती है, जिससे मुंहासे (Acne) कम होते हैं और त्वचा चमकदार व झुर्रियों रहित बनती है।
 

5. पेट की समस्याओं और कब्ज से राहत

आज के समय में अधिकतर बीमारियों की जड़ खराब पाचन है। सुबह पानी पीने से आंतों में जमा मल नरम हो जाता है, जिससे पेट साफ करने में आसानी होती है। यह गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म करने में मदद करता है।ALSO READ: डॉक्टर बोले: रोज 10 मिनट चलने से कम हो सकती हैं ये बीमारियां
 

6. पानी पीने का सही तरीका

गुनगुना पानी: अगर संभव हो तो हल्का गुनगुना पानी पिएं, यह पाचन के लिए अधिक प्रभावी है।
 
बैठकर पिएं: पानी हमेशा बैठकर और घूंट-घूंट (Sips) यानी सिप सिप करके या चुसकी लेकर पिएं।
 
मात्रा: शुरुआत 1-2 गिलास से करें और धीरे-धीरे इसे 3-4 गिलास तक ले जाएं।
 
समय: पानी पीने के कम से कम 45 मिनट बाद ही कुछ खाएं या नाश्ता करें।
 
एक छोटा सा बदलाव, सेहत को बड़ा लाभ दे सकता है। अत: देर न करें और प्रतिदिन के रूटीन में सुबह खाली पेट पानी पीने की आदत की एक अच्छी शुरुआत करें। 
 

7. खाली पेट पानी पीने संबंधी-FAQ

 
1. सवाल: खाली पेट पानी पीना क्यों फायदेमंद है?
जवाब: यह शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है, पाचन सुधारता है और मेटाबॉलिज़्म बढ़ाता है।
 
2. सवाल: कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए?
जवाब: सुबह उठते ही 200–300 मिलीलीटर गुनगुना पानी पीना अच्छा माना जाता है।
 
3. सवाल: क्या ठंडा पानी भी फायदेमंद है?
जवाब: ठंडा पानी पाचन पर जोर डाल सकता है, इसलिए गुनगुना या कमरे के तापमान का पानी बेहतर है।
 
4. सवाल: इससे वजन कम करने में मदद होती है?
जवाब: हाइड्रेशन मेटाबॉलिज़्म को तेज करता है और भूख नियंत्रित कर सकता है, जो वजन प्रबंधन में मदद करता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: रात में ये 3 चीजें खाने से बढ़ सकता है वजन
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
WD News Desk
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (09:50 IST) Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (09:39 IST)

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

रात में ये 3 चीजें खाने से बढ़ सकता है वजन

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels