Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Amla health benefits: आंवला: सेहत का खजाना, देगा अद्भुत स्वास्थ्य लाभ, होंगे ये कई सेहत फायदे

Advertiesment
हमें फॉलो करें Indian Gooseberry

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 (10:58 IST)
Indian Gooseberry benefits: आंवला, जिसे भारतीय गूज़बेरी भी कहा जाता है, पोषक तत्वों का एक खजाना है और आयुर्वेद में इसे एक शक्तिशाली औषधि माना जाता है। इसे नियमित रूप से खाने के कई अद्भुत स्वास्थ्य लाभ हैं, खासकर इसमें मौजूद उच्च मात्रा में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण। यदि आप अपनी दिनचर्या में एक प्राकृतिक और शक्तिशाली स्वास्थ्य टॉनिक शामिल करना चाहते हैं, तो आंवला चाहे जूस, पाउडर या कच्चा आपके लिए प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार है। यहां आंवला खाने के प्रमुख स्वास्थ्य लाभ दिए गए हैं:ALSO READ: Fat loss: शरीर से एक्स्ट्रा फैट बर्न करने के लिए अपनाएं ये देसी ड्रिंक्स, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असर
 
आंवला खाने के प्रमुख सेहत लाभ
1. इम्यूनिटी को मज़बूत बनाए (Immunity Booster): आंवला विटामिन C का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है (एक आंवला में संतरे से कहीं अधिक विटामिन C होता है)। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी Immunity को बढ़ाता है और शरीर को सर्दी-जुकाम, वायरल संक्रमण और मौसमी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है।
 
एंटीऑक्सीडेंट्स: इसमें पॉलीफेनोल्स और फ्लेवोनॉयड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव (Oxidative Stress) से बचाते हैं।
 
2. पाचन में सुधार और लिवर स्वास्थ्य (Digestion n Liver Health): आंवला फाइबर से भरपूर होता है, जो आंतों की गतिविधि को नियमित करता है। यह कब्ज (Constipation), गैस और एसिडिटी जैसी पेट की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है।
 
लिवर को डिटॉक्स: इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण लिवर के कार्य को सुधारते हैं और शरीर से विषैले तत्वों (Toxins) को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे लिवर स्वस्थ रहता है।
 
3. हृदय और रक्त शर्करा (Heart n Blood Sugar): आंवला खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) के स्तर को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हृदय स्वस्थ रहता है। यह रक्तचाप (Blood Pressure) को भी नियंत्रित रखने में सहायक है।
 
डायबिटीज में लाभ: यह इंसुलिन के उत्पादन और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करके रक्त शर्करा (Blood Sugar) के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है।
 
4. बाल और त्वचा के लिए वरदान (For Hair n Skin): बालों का स्वास्थ्य: यह बालों के झड़ने (Hair Fall) को रोकने, बालों को मज़बूत बनाने और समय से पहले सफेद होने से बचाने के लिए जाना जाता है। यह बालों के रोमों को पोषण देता है।
 
त्वचा में निखार: आंवला कोलेजन उत्पादन को बढ़ाता है। इसके सेवन से त्वचा जवां और चमकदार बनती है, और यह मुंहासों तथा झुर्रियों को कम करने में भी मदद कर सकता है।
 
5. अन्य महत्वपूर्ण लाभ
आंखों की रोशनी: आंवला में कैरोटीन होता है, जो आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने और मोतियाबिंद जैसी समस्याओं से बचाने में सहायक हो सकता है।
 
मेटाबॉलिज्म बूस्ट: यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जो वजन कम करने में भी सहायक हो सकता है।
 
आंवला के सेवन के कुछ आसान तरीके: आप आंवला को कई तरह से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं- 
 
कच्चा आंवला: सुबह खाली पेट एक कच्चा आंवला खाएं।
 
आंवला जूस: पानी में आंवला का जूस, शहद या काला नमक मिलाकर पी सकते हैं।
 
आंवला चूर्ण: सूखे आंवले का चूर्ण गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं।
 
मुरब्बा/कैंडी: स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Remedies for good sleep: क्या आप भी रातों को बदलते रहते हैं करवटें, जानिए अच्छी और गहरी नींद के उपाय

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

National Unity Day: सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस की खास बातें, जानें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां है?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels