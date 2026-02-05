महंगे सप्लीमेंट्स छोड़ें! किचन में छिपे हैं ये 5 'सुपरफूड्स', जो शरीर को बनाएंगे लोहे जैसा मजबूत

, गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026 (10:48 IST)

जी हां, सही पढ़ा हैं आपने... आइए जानते हैं 5 सुपरफूड्स के बारे में, जो आपकी सेहत को बनाए रखें मजबूत।

1. सुपरफूड्स की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है आंवला, जो विटामिन-C का भंडार है। 2. दूसरा है भीगे हुए बादाम और अखरोट, जो दिमाग और दिल के लिए जरूरी हैं।

3. तीसरी चीज है हल्दी, जिसका करक्यूमिन कैंसर जैसे रोगों से लड़ता है। 4. चौथी चीज है सहजन (Drumstick), जिसमें दूध से ज्यादा कैल्शियम होता है।

5. पांचवां है अलसी के बीज, जो ओमेगा-3 का शाकाहारी स्रोत हैं। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना किसी 'लाइफ इंश्योरेंस' से कम नहीं है।

सुपरफूड्स-FAQs: 1. सुपरफूड्स क्या होते हैं? उत्तर: सुपरफूड्स वे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें अत्यधिक पोषक तत्व होते हैं, जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं।

2. क्या सुपरफूड्स वजन घटाने में मदद कर सकते हैं? उत्तर: हां, कुछ सुपरफूड्स जैसे चिया सीड्स और अलसी के बीज वजन घटाने में मदद कर सकते हैं क्योंकि इनमें फाइबर और प्रोटीन होते हैं।

3. आंवला कब खाना चाहिए? सुबह खाली पेट सेवन सबसे अधिक गुणकारी है। 4. क्या अलसी कच्ची खा सकते हैं?