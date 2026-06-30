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Health Benefits of Banana: कच्चे और पके केले में कौन कौनसे विटामिन होते हैं?

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An image providing information about raw and ripe bananas from a health perspective
BY: वेबदुनिया फीचर टीम
Publish Date: Tue, 30 Jun 2026 (09:55 IST) Updated Date: Tue, 30 Jun 2026 (09:49 IST)
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Vitamins in Banana: केला दुनिया के सबसे लोकप्रिय और पौष्टिक फलों में से एक माना जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि शरीर को आवश्यक पोषक तत्व भी प्रदान करता है। खास बात यह है कि कच्चा और पका दोनों प्रकार का केला स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है, हालांकि दोनों के पोषण गुणों और शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों में कुछ अंतर होता है। यही कारण है कि आयुर्वेद और आधुनिक पोषण विज्ञान दोनों ही केले को संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं।ALSO READ: Monsoon health tips: सावधान! बारिश में बीमारियों के खतरे से कैसे बचाएं खुद को, ये लक्षण दिखें तो ना करें नजरअंदाज
 
यदि आप जानना चाहते हैं कि कच्चे और पके केले में कौन-कौन से विटामिन पाए जाते हैं, इनके पोषण गुण क्या हैं और इन्हें खाने से स्वास्थ्य को कौन-कौन से लाभ मिल सकते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है।
 

आइए जानते हैं कि कच्चे और पके केले में कौन-कौन से विटामिन मुख्य रूप से होते हैं:

 

1. पके केले में मिलने वाले विटामिन

पका केला विटामिन और तुरंत एनर्जी देने वाली नेचुरल शुगर से भरपूर होता है:
 
विटामिन B6 (Pyridoxine): पके केले में यह बहुत अच्छी मात्रा में होता है। एक मध्यम आकार का केला आपके दिनभर की आवश्यकता का लगभग 20-30% विटामिन B6 दे देता है। यह दिमाग के विकास, नर्वस सिस्टम और मूड को अच्छा रखने तथा हैप्पी हार्मोन बनाने में मदद करता है।
 
विटामिन C: हालांकि केले को खट्टा फल नहीं माना जाता, लेकिन इसमें विटामिन C अच्छी मात्रा में होता है। यह आपकी इम्यूनिटी अर्थात् रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और त्वचा को चमकदार बनाता है।
 
विटामिन A: पके केले में थोड़ी मात्रा में विटामिन A (बीटा-कैरोटीन) भी होता है, जो आंखों की रोशनी और स्किन के लिए फायदेमंद है।
 
विटामिन B9 (फोलेट): यह शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं (Red Blood Cells) के निर्माण में मदद करता है।

 

2. कच्चे केले में मिलने वाले विटामिन

कच्चे केले में विटामिन के साथ-साथ रेसिस्टेंट स्टार्च (Resistant Starch) और फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जो पेट के लिए वरदान है:
 
विटामिन B6: कच्चे केले में भी विटामिन B6 प्रचुर मात्रा में होता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और मेटाबॉलिज्म को सुधारने में मदद करता है।
 
विटामिन C: कच्चे केले में विटामिन C की मात्रा पके केले की तुलना में थोड़ी ज्यादा स्थिर होती है, क्योंकि पकने की प्रक्रिया में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का रूप बदल जाता है। यह शरीर की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है।
 
विटामिन A और E: इसमें बहुत सूक्ष्म मात्रा में विटामिन A और विटामिन E भी पाए जाते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं।
 

तुलना: कच्चा बनाम पका केला

कच्चा केला (Green)

पोषक तत्व / विटामिन
विटामिन B6- उच्च मात्रा, ब्लड शुगर कंट्रोल में मददगार।
विटामिन C- अच्छी मात्रा ज्यादा सुरक्षित/स्टेबल।
स्टार्च/शुगर- रेसिस्टेंट स्टार्च ज्यादा। शुगर कम, जो वजन घटाने और डायबिटीज के लिए अच्छा है।
पाचन (Digestion)- पचाने में थोड़ा भारी, पेट के गुड बैक्टीरिया के लिए बेहतरीन।
 

पका केला (Yellow)

पोषक तत्व / विटामिन
विटामिन B6- उच्च मात्रा- मूड और ब्रेन हेल्थ के लिए बेस्ट
विटामिन C- अच्छी मात्रा
स्टार्च/ शुगर- नेचुरल शुगर ज्यादा ग्लूकोज/फ्रुक्टोज, जो तुरंत एनर्जी देता है।
पाचन (Digestion)- पचाने में बेहद आसान।
 
काम की बात: अगर आप वजन घटाना चाहते हैं या डायबिटीज मैनेज कर रहे हैं, तो कच्चा केला (सब्जी या कबाब के रूप में) ज्यादा फायदेमंद है। वहीं, अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए या वर्कआउट के बाद रिकवरी करनी है, तो पका केला सबसे बेस्ट है।
 
कच्चे और पके दोनों केले विटामिन B6, विटामिन C, फोलेट और पोटैशियम के अच्छे स्रोत हैं। कच्चा केला फाइबर और रेजिस्टेंट स्टार्च के कारण पाचन और ब्लड शुगर नियंत्रण में मदद कर सकता है, जबकि पका केला तुरंत ऊर्जा देने वाला और आसानी से पचने वाला फल है। दोनों को संतुलित आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है। 
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: पोहा, समोसा खाकर हो गए हैं बोर तो नाश्ते में खाएं स्प्राउट्स चाट, 5 फायदे: Healthy Breakfast Ideas

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