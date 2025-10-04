तेज़ी से फैल रहा यह फ्लू! खुद को और अपने बच्चों को बचाने के लिए तुरंत अपनाएं ये 5 उपाय

खतरा! दिल्ली-NCR सहित देश में तेज़ी से फैल रहा है H3N2 फ्लू, ऐसे बचें और बच्चों को सुरक्षित रखें

Health update news: वर्तमान में भारत में कई हिस्सों में, विशेषकर दिल्ली-एनसीआर जैसे क्षेत्रों में, श्वसन (Respiratory) संबंधी संक्रमणों और मौसमी फ्लू के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। सर्दी, जुकाम या खांसी को हल्के में न लें। यह अब पहले जैसा नहीं रहा। कुछ दिनों में खत्म होने वाली सर्दी, जुकाम या खांसी का सही समय पर इलाज नहीं किया तो यह हफ्तों तक रह सकती है। आपको मुख्य रूप से निम्नलिखित संक्रमणों और फ्लू के प्रकारों से बचकर रहने की सलाह दी जाती है।

1. इन्फ्लूएंजा ए (Influenza A): H3N2 और H1N1 यह वर्तमान में सबसे अधिक फैलने वाला वायरल संक्रमण है।

A. H3N2 फ्लू (H3N2 Flu) तेजी से फैल रहा: हाल के दिनों में यह स्ट्रेन सबसे प्रमुख रहा है और इसके मामले काफी तेजी से फैल रहे हैं।

मुख्य लक्षण: तेज़ बुखार, ठंड लगना, लंबे समय तक रहने वाली खाँसी (जो अक्सर हफ्तों तक चलती है), गले में खराश, बदन दर्द और अत्यधिक थकान।

बचाव की ज़रूरत: यह वायरस खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं (जैसे अस्थमा, मधुमेह, हृदय रोग) वाले लोगों के लिए गंभीर जटिलताएं (जैसे निमोनिया) पैदा कर सकता है।

B. H1N1 फ्लू (Swine Flu) इन्फ्लूएंजा A का H1N1 सबटाइप, जिसे स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है, अभी भी कई राज्यों में सक्रिय है और इसके मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

2. अन्य श्वसन संक्रमण (Other Respiratory Infections) वायरल संक्रमण:फ्लू के अलावा, आपको इन वायरल संक्रमणों से भी बचाव करना चाहिए, क्योंकि इनके लक्षण फ्लू से मिलते-जुलते हैं:

सामान्य मौसमी फ्लू (Seasonal Flu): सामान्य वायरल जो हर साल मौसम बदलने पर फैलता है। रेस्पिरेटरी सिन्सिटियल वायरस (RSV): यह बच्चों में श्वसन पथ (Respiratory Tract) के संक्रमण का एक सामान्य कारण है और शिशुओं में गंभीर हो सकता है।

COVID-19: SARS-CoV-2 वायरस (कोरोना) अभी भी समुदाय में मौजूद है। फ्लू और COVID-19 के लक्षण अक्सर एक जैसे होते हैं, इसलिए सावधानी बनाए रखना आवश्यक है।

संक्रमणों से बचने के लिए महत्वपूर्ण 5 उपाय इन सभी संक्रमणों के प्रसार को रोकने के लिए, आपको कोविड-19 महामारी के दौरान अपनाए गए सामान्य एहतियाती उपायों को फिर से अपनाना चाहिए।

1. मास्क का उपयोग: भीड़-भाड़ वाली या बंद जगहों (जैसे बाज़ार, मॉल, बस/ट्रेन) पर मास्क अवश्य पहनें।

2. हाथों की सफ़ाई: अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, खासकर खाने से पहले और सार्वजनिक स्थानों से आने के बाद। शारीरिक दूरी बीमार दिखने वाले लोगों से दूरी बनाए रखें।

3. स्वच्छता: खांसते या छींकते समय मुँह और नाक को टिश्यू या कोहनी से ढकें। इस्तेमाल किए गए टिश्यू को तुरंत फेंक दें।

4. टीकाकरण (Vaccination): अगर आप उच्च जोखिम वाली श्रेणी में आते हैं (बुजुर्ग, बच्चे, बीमार), तो अपने डॉक्टर की सलाह पर वार्षिक फ्लू का टीका (Seasonal Flu Shot) और COVID-19 का अपडेटेड टीका लगवाएं।

5. पानी का सेवन: शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए खूब पानी पीते रहें। यदि आपको तेज बुखार, लगातार खाँसी, या साँस लेने में कोई भी कठिनाई महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और स्व-चिकित्सा (Self-medication) से बचें।

