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Desi ghee in diet: वजन बढ़ाता नहीं घटाता है घी! बस खाने का तरीका सही होना चाहिए

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देसी घी सेवन के टिप्स
BY: वेबदुनिया फीचर टीम
Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (11:30 IST) Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (11:21 IST)
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Ghee consumption health benefits: घी भारतीय भोजन का एक अहम हिस्सा है, यह तो हम सभी जानते हैं और यह न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत फायदेमंद है। हालांकि, आजकल यह धारणा बनी हुई है कि घी वजन बढ़ाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर इसे सही तरीके से और सही मात्रा में खाया जाए, तो यह वजन घटाने में भी मदद कर सकता है।ALSO READ: Health tips: स्वस्थ जीवन के लिए 10 सरल और असरदार उपाय
 

तो अब घी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसे सही तरीके से अपने आहार में शामिल करें और इसके अद्भुत फायदों का अनुभव करें!

 
घी में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण पोषक तत्व:
 
1. विटामिन A, D, E और K – ये सभी विटामिन शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। घी में ये पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने, त्वचा को निखारने, और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में मदद करते हैं।
 
2. ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड्स – ये फैटी एसिड्स हृदय और मस्तिष्क के लिए फायदेमंद होते हैं। ये शरीर में सूजन को कम करने और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
 
3. क्लोराइड और ब्यूटिरिक एसिड – यह पाचन तंत्र को सुधारने और शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करने में मदद करता है।ALSO READ: 10 Health benefits of Sattu: सत्तू के सेवन से सेहत को मिलेंगे ये 10 फायदे
 

घी खाने का सही तरीका:

 

1. ताजे घी का इस्तेमाल करें:

- हमेशा देसी घी का ही उपयोग करें। ताजे और शुद्ध घी में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है।
 

2. खाने के साथ लें:

- घी का सेवन चावल, रोटियां, सूप या सलाद के साथ करें। इससे यह आपके पाचन में मदद करेगा और शरीर में वसा को सही तरीके से अवशोषित करने में मदद करेगा।
 

3. गर्म पानी में घी:

- गर्म पानी में एक चम्मच घी मिलाकर सुबह खाली पेट पिएं। इससे मेटाबोलिज्म बढ़ता है और वजन घटाने में मदद मिलती है।
 

4. सही मात्रा में खाएं:

- यदि आप वजन घटाना चाहते हैं तो एक चम्मच घी का सेवन प्रतिदिन सुबह या खाने में शामिल करें। एक चम्मच से ज्यादा अधिक मात्रा में घी खाने से कैलोरी का स्तर बढ़ सकता है, जिससे वजन बढ़ सकता है। अत: ध्यान रखें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: health care tips: खून गाढ़ा होने के प्रमुख लक्षण, रोग, कारण और उपचार

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