ठंड में रोज यदि 10 बादाम खाएं तो क्या होता है?

, शनिवार, 1 नवंबर 2025 (16:37 IST)

Thand me 10 badam khane ke fayde: बादाम को 'सुपरफूड' माना जाता है क्योंकि वे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। बादाम की तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए ठंड के दिनों में इनका सेवन शरीर को ऊर्जा देने और अंदरूनी गर्मी बनाए रखने में मदद करता है। यदि आपको किस भी प्रकार की सेहत संबंधी समस्या नहीं है और पाचन क्रिया स्ट्रांग है तो ठंड के मौसम में आप प्रतिदिन 10 बादाम खा सकते हैं।

ठंड में रोज यदि 10 बादाम खाएं तो क्या होता है? पोषक तत्वों की पूर्ति: इनमें विटामिन ई, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो सर्दियों में इम्यूनिटी (रोग प्रतिरोधक क्षमता) को मजबूत बनाने में सहायक हैं।

मस्तिष्क स्वास्थ्य: बादाम को 'ब्रेन फूड' भी कहा जाता है। इनमें मौजूद पोषक तत्व याददाश्त तेज करने और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।

हृदय स्वास्थ्य: बादाम में मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैट खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकते हैं।

त्वचा और बाल: विटामिन ई की अच्छी मात्रा के कारण यह त्वचा को नमीयुक्त और स्वस्थ रखने में मदद करता है।

ठंड के दिनों में बादाम कैसे खाना चाहिए: भिगोकर खाना बेहतर: आयुर्वेद और पोषण विशेषज्ञ अक्सर सलाह देते हैं कि बादाम को रात भर पानी में भिगोकर और सुबह छीलकर खाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भिगोने से बादाम के छिलके में मौजूद टैनिन (जो पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डाल सकता है) हट जाता है और वे आसानी से पच जाते हैं।

मात्रा: 10 बादाम एक संतुलित मात्रा है (सामान्य सलाह 8-10 या 20 बादाम तक की होती है)।

सावधानी: अगर आपको पाचन संबंधी कोई समस्या है, तो भीगे हुए बादाम ही खाएं। अधिक मात्रा में खाने पर कैलोरी बढ़ सकती है, लेकिन 10 बादाम से यह जोखिम कम होता है। कुल मिलाकर, ठंड में रोजाना 10 भिगोए हुए बादाम खाना आपके स्वास्थ्य के लिए एक बहुत अच्छा और पौष्टिक कदम है।