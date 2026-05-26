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राजकुमार चंदन का उपन्यास- विश्व शांति की अनुगूंज: समुद्र का न्याय

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Novel Samudra Ka Nyay
BY: वेबदुनिया फीचर टीम
Publish Date: Tue, 26 May 2026 (13:22 IST) Updated Date: Tue, 26 May 2026 (13:25 IST)
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उपन्यास का परिचय
लेखक राजकुमार चंदन का उपन्यास "समुद्र का न्याय" वर्तमान विश्व परिदृश्य के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह लेखक की 32वीं प्रकाशित कृति है। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत, मराठी और उर्दू भाषाओं सहित मालवी बोली में प्रकाशित यह अनूठा उपन्यास ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ के मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है, जो भारतीय चेतना के माध्यम से विश्व शांति की अनुगूँज पैदा करता है।
 

लेखक के बारे में

उपन्यास के लेखक श्री चंदन अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी विषयों तथा विश्व शांति के विशिष्ट हस्ताक्षर हैं। इससे पूर्व, विश्व शांति पर रूस-यूक्रेन युद्ध के कथानक पर लिखा उनका उपन्यास "आई एम द टाइम" (I am the Time) वर्ष 2025 में नोबेल पुरस्कार चयन समिति के समक्ष भी सम्मिट (प्रस्तुत) हो चुका है।
 

कथानक और मुख्य रूपक (Plot & Allegory)

इस उपन्यास के कथानक का केंद्र एक विशाल, आधुनिक यात्री जहाज़ (क्रूज) है। लेखक ने इस जहाज़ को पूरी दुनिया के एक रूपक (प्रतीक) के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें विभिन्न देशों, संस्कृतियों और विचारधाराओं के हजारों यात्री समुद्री यात्रा कर रहे हैं। इसके माध्यम से लेखक ने वैश्विक जगत का एक बड़ा और वास्तविक चित्रण किया है।
 

कहानी का प्रवाह और मोड़

  • यात्रा के प्रारंभ में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन धीरे-धीरे मनुष्यों की मूल नकारात्मक वृत्तियाँ उभरने लगती हैं।
  • छोटी-बड़ी बातों पर मतभेद के कारण बहस शुरू होती है।
  • यही बहस आगे चलकर विवाद में बदल जाती है।
  • अंततः यह विवाद हिंसा का रूप धारण कर लेता है, जिसके बाद जहाज़ में उपद्रव और अराजकता का तांडव शुरू हो जाता है।
  • वर्तमान विश्व की स्थिति की ही तरह, इस जहाज़ में भी कुछ शांतिवादी यात्री परिस्थितियों को शांत करने का प्रयास करते हैं, किन्तु वे सफल नहीं हो पाते।
 

त्रासदी और मानवीय विडंबना

इस निरंतर उपद्रव और संघर्ष के कारण क्रूज में एक भयंकर विस्फोट हो जाता है। जहाज़ का निचला हिस्सा (हुल) क्रैक होने से उसमें पानी भरने लगता है और वह धीरे-धीरे डूबने की कगार पर पहुँच जाता है। विडंबना यह है कि इस विकट परिस्थिति में भी जहाज़ को बचाने की फिक्र किसी को नहीं होती। बदले की भावना में अंधे होकर यात्री अपने शत्रुओं से आखिरी समय तक लड़ते रहते हैं, और जहाज़... विनाश की ओर बढ़ता जाता है।
 

प्रेम और सौहार्द का संदेश

इसी अशांत यात्रा के बीच भारत के लेखक 'प्रशांत' और ब्रिटेन की पत्रकार युवती 'सारा' के बीच का आत्मीय प्रेम दर्शाया गया है। पूर्व और पश्चिम के इन दोनों मुख्य पात्रों का चरित्र विश्व शांति और सद्भावना के नए द्वार खोलता है।
 

शिल्प और लेखन शैली

लेखक ने कथानक में विश्व शांति का जो रूपक चुना है, वह बेहद अनूठा है। यह उपन्यास रोचक होने के साथ-साथ विस्मयकारी परिदृश्यों से भरा हुआ है। किसी फिल्म की भाँति गतिमान यह उपन्यास मनमोहक समुद्री सैर के साथ-साथ जीवन के गूढ़ रहस्यों से परिचय कराता हुआ आगे बढ़ता है। जहाज़ के यात्रियों की वृत्ति और उनकी मनोदशा को इसमें बेहद प्रभावी रूप से अभिव्यक्त किया गया है। घटनाओं का यह सजीव चित्रण पाठकों को भीतर तक झकझोर देता है।
 

निष्कर्ष

यह उपन्यास भारतीय संस्कृति के उस मूल चिंतन को प्रमुखता से रेखांकित करता है, जो मनुष्य को भीतर से शांत होने के लिए प्रेरित करती है। सम्पूर्ण कृति ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ और ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना का मूल आधार है। वर्तमान दौर में यह उपन्यास एक अमूल्य धरोहर है। यह संवेदनशील हृदयों में विश्व शांति के स्वरों की एक अद्भुत अनुगूँज पैदा करती है।
पाठकों से अपील: यदि आप भी दुनिया में शांति के पक्षधर हैं, तो "समुद्र का न्याय" उपन्यास अवश्य पढ़ें।
समीक्षक: ओम नवगोत्री (प्रकाशक, साधना कुंज, देवास)

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