Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia

आज के शुभ मुहूर्त

(दशमी व्रत)
  • तिथि- चैत्र कृष्‍ण दशमी
  • अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:07 से 12:54 तक
  • त्योहार/व्रत/मुहूर्त- दशमी व्रत
  • राहुकाल: सुबह 11:05 से दोपहर 12:35 तक
webdunia






चैत्र नवरात्रि, गुड़ीपड़वा और चेटीचंड पर्व पर बेहतरीन हिन्दी निबंध

Advertiesment
चैत्र नवरात्रि, गुड़ीपड़वा और चेटीचंड पर्व पर बेहतरीन फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (17:08 IST) Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (17:08 IST)
google-news
Essay Hindu New Year:  भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्वों की एक लंबी श्रृंखला है, और प्रत्येक पर्व अपनी विशेषता के लिए जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि, गुड़ीपड़वा और चेटीचंड ये तीन प्रमुख पर्व हैं, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से मनाए जाते हैं। ये पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। 
 
1. चैत्र नवरात्रि
2. गुड़ीपड़वा
3. चेटीचंड
4. निष्कर्ष
 

आइए, इन पर्वों के बारे में विस्तृत रूप से जानें...

 

1. चैत्र नवरात्रि:

चैत्र नवरात्रि हिन्दू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है। यह पर्व विशेष रूप से देवी दुर्गा की पूजा का पर्व होता है। इस दौरान भक्त माता दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि का पर्व नौ दिन तक चलता है और इसका समापन राम नवमी के दिन होता है।
 
चैत्र नवरात्रि का पर्व भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर उत्तर भारत और पश्चिम भारत में। इस पर्व के दौरान व्रति, उपवास, भजन-कीर्तन और पूजा का आयोजन होता है। श्रद्धालु इस समय विशेष रूप से तंत्र-मंत्र और देवी के भव्य रूपों की पूजा करते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक महत्व का है, बल्कि मानसिक और शारीरिक शुद्धता के लिए भी लाभकारी होता है। नवरात्रि का समय आत्मशुद्धि और समर्पण का होता है।
 

2. गुड़ीपड़वा:

 
गुड़ीपड़वा भारतीय नववर्ष का पर्व है, जो खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, जो हिन्दू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। 'गुड़ी' शब्द का अर्थ होता है ध्वज, और 'पड़वा' का अर्थ होता है पहले दिन का पर्व। इस दिन लोग अपने घरों में गुड़ी (ध्वज) स्थापित करते हैं, जो समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होता है।
 
गुड़ीपड़वा पर लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेते हैं। विशेष रूप से इस दिन विभिन्न प्रकार की मिठाइयां बनाई जाती हैं। यह दिन न केवल नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि यह देश की संस्कृति, परंपरा और एकता का भी प्रतीक है।

 

3. चेटीचंड:

 
चेटीचंड एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो विशेष रूप से सिंधी समाज के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व भी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है, और सिंधी समाज इसे अपने नववर्ष के रूप में मनाता है। चेटीचंड का पर्व भगवान झूलेलाल की पूजा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है।
 
इस दिन सिंधी समाज के लोग अपने घरों को सजाते हैं, पूजा करते हैं और एक-दूसरे से शुभकामनाएं साझा करते हैं। झूलेलाल भगवान को सिंधियों का आराध्य देवता माना जाता है, और इस दिन उनके आदर्शों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया जाता है। चेटीचंड पर्व सिंधि समाज की एकता और सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने का पर्व है।
 

निष्कर्ष:

चैत्र नवरात्रि, गुड़ीपड़वा और चेटीचंड, ये सभी पर्व भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि को दर्शाते हैं। इन पर्वों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। चैत्र नवरात्रि में जहां देवी पूजा का महत्व है, वहीं गुड़ीपड़वा और चेटीचंड नववर्ष की शुरुआत के प्रतीक हैं।

इन पर्वों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ते हैं और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इन पर्वों के दौरान हम न केवल अपने धर्म और संस्कृति का पालन करते हैं, बल्कि यह हमें आत्म-निर्माण, शुद्धता और एकता के मार्ग पर भी अग्रसर करते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Gas-free vegetarian dishes: LPG गैस के बिना बनने वाले 20 शाकाहारी व्यंजन

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels