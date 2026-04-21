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Ganga Saptami: गंगा सप्तमी का क्या है महत्व, पूजा विधि और उपाय

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गंगा सप्तमी का फोटो
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 (13:04 IST) Updated Date: Tue, 21 Apr 2026 (13:01 IST)
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Ganga Saptami tips and remedies: हिन्दू धर्म में गंगा सप्तमी अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन माँ गंगा का जन्म और पृथ्वी पर अवतरण माना जाता है। इस दिन की पूजा का धार्मिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक महत्व है। विशेष रूप से गंगा स्नान, दान-पुण्य और गंगा माता की आरती करने से व्यक्ति को धन, स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है।ALSO READ: आदि शंकराचार्य का काल निर्धारण: 508 ईसा पूर्व या 788 ईस्वी में हुए थे शंकराचार्य?
 
गंगा सप्तमी, जिसे गंगा जन्मोत्सव भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में मां गंगा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक अत्यंत पावन दिन है। वर्ष 2026 में गंगा सप्तमी 23 अप्रैल को मनाई जाएगी। 
 
1. गंगा सप्तमी का महत्व
2. गंगा सप्तमी पूजन विधि 
3. सुख-समृद्धि और शांति के लिए विशेष उपाय
 

यहां पाठकों की सुविधा के लिए गंगा सप्तमी का महत्व, पूजा विधि और विशेष उपायों की पूरी जानकारी दी गई है:

 

1. गंगा सप्तमी का महत्व

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन ही मां गंगा स्वर्ग लोक से शिव जी की जटाओं में उतरी थीं। इसके बाद ऋषि जह्नु ने उन्हें कान के मार्ग से मुक्त किया था, इसलिए उन्हें 'जाह्नवी' भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से जाने-अनजाने में किए गए सभी पाप धुल जाते हैं यानी समस्त पापों मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन किया गया दान और पूजन 'अक्षय' फल प्रदान करता है।
 

2. गंगा सप्तमी पूजन विधि 

यदि आप गंगा तट पर नहीं जा सकते, तो घर पर भी विधि-विधान से पूजन कर सकते हैं:
 
गंगा स्नान: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय 'गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। नर्मदे सिन्धु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिम् कुरु।।' मंत्र का जाप करें।
 
संकल्प: स्वच्छ वस्त्र पहनकर हाथ में जल लेकर मां गंगा का ध्यान करते हुए पूजन का संकल्प लें।
 
कलश स्थापना: एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं और उस पर गंगाजल से भरा कलश स्थापित करें। यदि गंगा जी की प्रतिमा हो तो उसे भी रखें।
 
पूजन सामग्री: मां गंगा को अक्षत, चंदन, सफेद फूल, धूप और दीप अर्पित करें।
 
भोग: गंगा जी को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं।
 
आरती: अंत में गंगा मैया की आरती करें और अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांगें।
 

3. सुख-समृद्धि और शांति के लिए विशेष उपाय

गंगा सप्तमी पर किए गए ये उपाय बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं:
 
* चंद्र दोष दूर करने के लिए: यदि मन अशांत रहता है या चंद्रमा कमजोर है, तो इस दिन चांदी के लोटे में गंगाजल भरकर उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिलाएं और उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। विशेषकर जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या पितृ दोष है, उनके लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 
 
* आर्थिक उन्नति के लिए: एक तांबे के पात्र में गंगाजल भरकर अपने पूरे घर में छिड़कें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और धन के आगमन के रास्ते खुलते हैं।
 
* पितृ शांति के लिए: दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों के निमित्त गंगाजल से तर्पण करें। इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं।
 
* दीपदान: शाम के समय किसी पवित्र नदी के किनारे या घर के मंदिर में दीपदान करें। 7 या 11 घी के दीये जलाना अत्यंत शुभ होता है।
 
* दान का महापुण्य: इस दिन गर्मी की वस्तुओं जैसे- सत्तू, घड़ा, छाता या रसीले फलों का दान किसी जरूरतमंद को अवश्य करें।
 

* विशेष मंत्र:

पूजन के समय इस मंत्र का जाप करें:
'ॐ नमो गंगायै विश्वरुपिणी नारायणी नमो नम:।।'
 
गंगा सप्तमी हमें न केवल धार्मिक रूप से शुद्ध करती है, बल्कि नदियों के संरक्षण और प्रकृति के सम्मान का संदेश भी देती है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी का धार्मिक महत्व, परंपरा और दान
 
 

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