ललिता जयंती का अर्थ, महत्व, पूजा विधि, आरती और लाभ | lalita jayanti

, शनिवार, 31 जनवरी 2026 (16:11 IST)

Lalita Jayanti: हिंदू पंचांग के अनुसार, यह पर्व हर साल माघ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन दस महाविद्याओं में से एक, देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी की पूजा का विधान है। उदयातिथि के आधार पर ललिता जयंती का व्रत और पूजन 1 फरवरी को ही किया जाएगा। इसी दिन माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती का भी संयोग बन रहा है।

1. ललिता जयंती पर जानिए ललिता का अर्थ माता ललिता, जिन्हें ललिता त्रिपुर सुंदरी या राजराजेश्वरी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में सर्वोच्च शक्ति (आदि पराशक्ति) का परम स्वरूप हैं। वे दस महाविद्याओं में से एक ('षोडशी') हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता मानी जाती हैं, जो माँ पार्वती का ही दिव्य रूप हैं। ललिता का अर्थ सुंदर, आकर्षक, मनमोहक, कोमल और लालित्य है।

2. ललिता जयंती पूजा विधि तैयारी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हों।

साफ और अधिमानतः सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता ललिता की तस्वीर या श्रीयंत्र स्थापित करें।

पूजन सामग्री गंगाजल, कुमकुम, अक्षत (चावल), लाल फूल (गुलाब या गुड़हल), धूप-दीप।

फल, नैवेद्य (खीर या सफेद मिठाई) और पान का पत्ता। मुख्य पूजा विधि आचमन और संकल्प: हाथ में जल लेकर अपने इष्टदेव का ध्यान करें और व्रत/पूजा का संकल्प लें।

अभिषेक: यदि आपके पास श्रीयंत्र है, तो उसका दूध और गंगाजल से अभिषेक करें। पूजन: माता को लाल पुष्प अर्पित करें। कुमकुम से तिलक लगाएं और धूप-दीप जलाएं।

मंत्र जाप: देवी ललिता के प्रभावशाली मंत्रों का जाप करें। सबसे सरल मंत्र है: ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौ: ॐ ह्रीं श्रीं ललितायै नमः

ललिता सहस्रनाम: इस दिन 'ललिता सहस्रनाम' का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। यदि समय कम हो, तो ललिता चालीसा का पाठ करें।

आरती और भोग पूजा के अंत में माता की आरती करें। उन्हें खीर या सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं।

सामर्थ्य अनुसार कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं या दान दें। पूजा के विशेष नियम

ब्रह्मचर्य: इस दिन व्रत रखने वालों को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सात्विकता: तामसिक भोजन (प्याज, लहसुन) से दूर रहें।

मन की शुद्धि: क्रोध न करें और किसी की बुराई न करें, क्योंकि देवी ललिता 'सौम्य' और 'प्रेम' का स्वरूप हैं।

3. माता ललिता की आरती (जय शरणं वरणं नमो नम:) श्री मातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी!

राजेश्वरी जय नमो नम:!! करुणामयी सकल अघ हारिणी!

अमृत वर्षिणी नमो नम:!! जय शरणं वरणं नमो नम:

श्री मातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी...! अशुभ विनाशिनी, सब सुखदायिनी!

खलदल नाशिनी नमो नम:!! भंडासुर वध कारिणी जय मां!

करुणा कलिते नमो नम:!! जय शरणं वरणं नमो नम:

श्री मातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी...! भव भय हारिणी कष्ट निवारिणी!

शरण गति दो नमो नम:!! शिव भामिनी साधक मन हारिणी!

आदि शक्ति जय नमो नम:!! जय शरणं वरणं नमो नम:!

श्री मातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी...!! जय त्रिपुर सुंदरी नमो नम:!

जय राजेश्वरी जय नमो नम:!! जय ललितेश्वरी जय नमो नम:!

जय अमृत वर्षिणी नमो नम:!! जय करुणा कलिते नमो नम:!

श्री मातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी...! 4. माता ललिता पूजा का लाभ आर्थिक समृद्धि और सुख-सुविधाएं

देवी ललिता 'श्रीयंत्र' की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी साधना से दरिद्रता दूर होती है और जीवन में भौतिक सुख-सुविधाएं, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। व्यापार में घाटा हो रहा हो या कर्ज बढ़ रहा हो, तो उनकी पूजा अत्यंत लाभकारी है।

मान-सम्मान और प्रभुत्व त्रिपुरा सुंदरी का अर्थ है तीनों लोकों में सबसे सुंदर। उनकी कृपा से व्यक्ति के व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ता है। समाज और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।

मानसिक शांति और एकाग्रता देवी ललिता का स्वरूप अत्यंत सौम्य और शांत है। उनकी पूजा करने से मन के विकार (क्रोध, ईर्ष्या, तनाव) दूर होते हैं। जो लोग डिप्रेशन या मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं, उन्हें देवी के ललिता सहस्रनाम के पाठ से अद्भुत शांति मिलती है।

गृहस्थ जीवन में खुशहाली विवाहित जोड़ों के लिए इनकी पूजा वरदान समान है। यह वैवाहिक संबंधों में मधुरता लाती है और पति-पत्नी के बीच के विवादों को शांत करती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी इनका व्रत फलदायी माना जाता है।

मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति देवी ललिता न केवल भोग (सुख) बल्कि मोक्ष भी प्रदान करती हैं। वे ज्ञान की देवी भी हैं, इसलिए इनकी साधना से बुद्धि प्रखर होती है और साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है।

समस्त भयों से मुक्ति देवी की कृपा से जातक को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और वह अज्ञात शत्रुओं तथा नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहता है। ऐसा माना जाता है कि जिसकी पूजा से अन्य सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, वह 'ललिता अंबा' की ही पूजा है।

5. माता ललिता: प्रश्न और उत्तर (FAQs) प्रश्न 1: माता ललिता कौन हैं? उत्तर: माता ललिता, जिन्हें 'त्रिपुरा सुंदरी' भी कहा जाता है, दस महाविद्याओं में से एक हैं। वे शक्ति का सबसे सुंदर और शक्तिशाली रूप मानी जाती हैं। वे ब्रह्मांड की रानी (राजराजेश्वरी) हैं और आदि शक्ति का सौम्य स्वरूप हैं।

प्रश्न 2: 'त्रिपुरा सुंदरी' नाम का अर्थ क्या है? उत्तर: 'त्रिपुरा' का अर्थ है 'तीन लोक' (आकाश, पृथ्वी और पाताल) और 'सुंदरी' का अर्थ है 'अत्यंत सुंदर'। अर्थात वह देवी जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर और पूजनीय हैं।

प्रश्न 3: माता ललिता और श्रीयंत्र का क्या संबंध है? उत्तर: श्रीयंत्र माता ललिता का ही यंत्र स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि माता ललिता श्रीयंत्र के केंद्र (बिंदु) में निवास करती हैं। श्रीयंत्र की पूजा सीधे तौर पर ललिता देवी की ही आराधना है।

प्रश्न 4: ललिता जयंती कब मनाई जाती है? उत्तर: ललिता जयंती प्रतिवर्ष माघ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। 2026 में यह 1 फरवरी को है।

प्रश्न 5: उनकी पूजा में किन चीजों का विशेष महत्व है? उत्तर: उनकी पूजा में लाल रंग का बहुत महत्व है। उन्हें लाल फूल (विशेषकर गुड़हल या गुलाब), लाल चंदन और लाल वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। भोग में उन्हें 'खीर' अत्यंत प्रिय है।

प्रश्न 6: 'ललिता सहस्रनाम' का पाठ क्यों किया जाता है? उत्तर: 'ललिता सहस्रनाम' में देवी के 1000 नामों का वर्णन है। इसका पाठ करने से जातक को मानसिक शांति, आर्थिक लाभ और रोगों से मुक्ति मिलती है। यह ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली स्तोत्रों में से एक माना जाता है।

प्रश्न 7: क्या गृहस्थ लोग भी इनकी पूजा कर सकते हैं? उत्तर: हाँ, बिल्कुल। माता ललिता को 'कामेश्वरी' भी कहा जाता है, जो इच्छाओं को पूरा करने वाली हैं। गृहस्थ लोग सुख, समृद्धि और पारिवारिक खुशहाली के लिए उनकी सात्विक पूजा कर सकते हैं।

प्रश्न 8: माता ललिता के हाथ में क्या-क्या शस्त्र होते हैं? उत्तर: उनके चार हाथों में धनुष (गन्ने का), पांच बाण (फूलों के), पाश (फंदा) और अंकुश होते हैं। ये संकेत देते हैं कि वे मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने वाली देवी हैं।