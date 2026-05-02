लोककल्याण से टीआरपी तक: पत्रकारिता का देवर्षि नारद मुनि से विचलन

- अमित राव पवार (युवा लेखक-साहित्यकार) प्रतिवर्ष वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की दूज पर नारद जयंती मनाई जाती है। नारद मुनि को 'देवर्षि' की उपाधि प्राप्त है। नारद मुनि को त्रिलोक संचारक कहा जाता है, यानी वे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल- तीनों लोकों में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। वे देवताओं, असुरों और मानवों के बीच संवाद का माध्यम बने रहते हैं। चलिए समझते हैं वर्तमान संदर्भ में सूचनातंत्र को।

1. सूचना क्रांति और आधुनिक पत्रकारिता आज के दौर में सूचना का विस्फोट हुआ है। स्मार्टफोन की एक स्क्रीन पर उभरती खबर जनमत तैयार करने, सरकारों पर दबाव बनाने और समाज की दिशा तय करने की शक्ति रखती है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसका मूल कार्य जनता को जागरूक करना और सत्ता को जवाबदेह बनाना है।

2. देवऋषि नारद- ब्रह्मांड के प्रथम पत्रकार भारतीय परंपरा में संचार की अवधारणा सदियों पुरानी है। पुराणों में वर्णित देवऋषि नारद का चरित्र सूचना के उत्तरदायित्व का प्रमाण है:

लोककल्याण का उद्देश्य: उनका हर संवाद किसी न किसी रूप में जनहित से जुड़ा होता था। संतुलन की भूमिका: वे देव, दानव और मनुष्यों के बीच संतुलन स्थापित करने वाले एक सजग संप्रेषक थे।

संवाद बनाम सूचना: वे केवल संदेशवाहक नहीं थे, बल्कि तथ्यों का विश्लेषण कर समाधान और संतुलन की दिशा तय करते थे।

3. वर्तमान परिदृश्य: आदर्शों से भटकाव आधुनिक पत्रकारिता में अब सूचना से अधिक "प्रभाव" पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वर्तमान में कुछ प्रमुख विसंगतियाँ उभर कर आई हैं:

TRP की अंधी दौड़: डिजिटल क्लिक्स और टीआरपी की प्रतिस्पर्धा ने पत्रकारिता के मूल स्वरूप को बदल दिया है।

तथ्यों की अनदेखी: "ब्रेकिंग न्यूज़" की जल्दबाजी में अक्सर तथ्यों की पुष्टि नहीं की जाती, जिससे समाज में भ्रम फैलता है।

स्तंभों का असंतुलन: पत्रकारिता के तीन स्तंभ-सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के बीच संतुलन बिगड़ गया है। मनोरंजन के नाम पर सनसनी और सूचना के नाम पर पक्षपात परोसा जा रहा है।

4. प्रमुख चुनौतियां: तकनीक बनाम जिम्मेदारी सोशल मीडिया के दौर में हर व्यक्ति सूचना का स्रोत बन गया है, जिससे नई चुनौतियां पैदा हुई हैं:

फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा: गलत सूचनाएं और प्रायोजित पत्रकारिता (Paid News) साख को नुकसान पहुँचा रही हैं।

नैतिक संकट: संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद नैतिक मूल्यों से समझौता किया जा रहा है। शोर में दबी आवाज़: निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारों की संख्या कम होती जा रही है और उनकी आवाज़ अक्सर शोर में दब जाती है।

5. ऐतिहासिक विरासत: जनसेवा का संकल्प भारत में पत्रकारिता की जड़ें जनसेवा में थीं। "उदंत मार्तंड" जैसे प्रारंभिक समाचार पत्रों ने सीमित संसाधनों में भी सत्य और समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित की थी। इतिहास गवाह है कि पत्रकारिता का जन्म समाज को स्वर देने के लिए हुआ था।

6. निष्कर्ष और भविष्य की राह: नैतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता आज पत्रकारिता एक चौराहे पर खड़ी है। भविष्य की सार्थकता के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर लौटना अनिवार्य है:

सत्य और निष्पक्षता: सत्ता से सवाल पूछना और बिना भय के सच सामने लाना। नारद जी का आदर्श: सूचना का अर्थ केवल खबर देना नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा देना होना चाहिए।

चुनाव का समय: पत्रकारिता को तय करना होगा कि उसे केवल प्रभावशाली बनना है या विश्वसनीय और सम्मानजनक।

अंतिम संदेश: यदि आधुनिक पत्रकारिता देवऋषि नारद के 'निर्भीकता' और 'लोककल्याण' के आदर्शों को अपनाती है, तभी वह अपनी साख बचा पाएगी और समाज को सकारात्मक दिशा दे सकेगी।