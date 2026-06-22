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Saur Ashadha Maas 2026: सौर आषाढ़ में करें ये 5 शुभ कार्य, जानें 4 सावधानियां

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Images depicting auspicious activities to be performed during the solar month of Ashadha- such as offering Arghya to the Sun, worshipping Lord Vishnu, tree plantation, and religious pilgrimages- along with captions for the solar Ashadha month of 2026
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Mon, 22 Jun 2026 (12:31 IST) Updated Date: Mon, 22 Jun 2026 (15:46 IST)
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Ashadha Month Precautions: सौर आषाढ़ माह धार्मिक साधना, दान-पुण्य और प्रकृति से जुड़ने का श्रेष्ठ समय माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्य व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। आइए जानते हैं सौर आषाढ़ में कौन-कौन से शुभ कार्य करना लाभकारी माना गया है। और कौन-सी साव‍धानियां रखना जरूरी हैं...ALSO READ: Saur Ashadha Month 2026: सौर आषाढ़ माह प्रारंभ, जानिए महत्व
 

सौर आषाढ़ के शुभ कार्य

 

1. सूर्यदेव को अर्घ्य दें

सौर आषाढ़ के महीने में प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पित करने से जीवन में सुख-समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है।
 

2. भगवान विष्णु की पूजा

सौर आषाढ़ में विष्णु सहस्रनाम का पाठ और भगवान विष्णु की आराधना विशेष फलदायी मानी गई है।
 

3. पौधारोपण करें

वर्षा ऋतु के प्रारंभिक समय में पौधारोपण करना धार्मिक और पर्यावरणीय दोनों दृष्टियों से पुण्यदायी माना जाता है।
 

4. दान-पुण्य करें

गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, छाता, जल पात्र तथा मौसमी फल दान करना शुभ माना जाता है।
 

5. ध्यान और जप करें

प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, योग और मंत्र जप में लगाने से मानसिक शांति और आत्मिक बल प्राप्त होता है।
 

सौर आषाढ़ माह में क्या सावधानियां रखें?

* किसी का अपमान या अनादर करने से बचें।
 
* क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें।
 
* भोजन और दिनचर्या में संयम रखें।
 
* धार्मिक कार्यों में श्रद्धा और नियम का पालन करें।
 
सौर आषाढ़ मास धर्म, प्रकृति और मानव जीवन के बीच संतुलन स्थापित करने का संदेश देता है। इस अवधि में किए गए शुभ कार्य व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता, सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वहीं संयम, सदाचार और सेवा भाव अपनाकर इस मास के आध्यात्मिक लाभों को प्राप्त किया जा सकता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: सौर आषाढ़ मास 2026: जानिए इसका धार्मिक महत्व और विशेष परंपराएं
 

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