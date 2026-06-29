Ashadha Month 2026: आषाढ़ माह प्रारंभ 2026: जानिए इस माह का महत्व और क्या करें, क्या नहीं करें?

Publish Date: Mon, 29 Jun 2026 (16:17 IST)
Updated Date: Mon, 29 Jun 2026 (15:51 IST)
इसी महीने से अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व और अनुष्ठानों की शुरुआत होती है। मान्यता है कि इस माह में किए गए शुभ कर्म कई गुना फल प्रदान करते हैं। इस महीने दान, जप, तप और सत्संग का विशेष फल मिलने की मान्यता है।
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आषाढ़ माह का धार्मिक महत्व
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आषाढ़ माह में क्या करें?
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आषाढ़ माह में क्या नहीं करें?
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आषाढ़ माह का संदेश
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आषाढ़ माह 2026-FAQs
इस बार 30 जून 2026, मंगलवार से हिंदू पंचांग के चौथे महीने यानी आषाढ़ मास की शुरुआत हो रही है, जो 29 जुलाई 2026 तक चलेगा।
आषाढ़ माह का धार्मिक महत्व (Ashadha Month Importance)
आषाढ़ मास भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इसी माह में प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होता है। देवशयनी एकादशी के साथ चातुर्मास का प्रारंभ होता है, जब भगवान विष्णु योगनिद्रा में प्रवेश करते हैं। ऋषि-मुनियों की साधना और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए भी यह माह विशेष माना गया है। आषाढ़ मास में भक्ति, तप, दान, जप और सात्विक जीवन का विशेष महत्व बताया गया है।
आषाढ़ माह में क्या करें? (What to Do in Ashadha Month)
- प्रतिदिन सुबह स्नान कर भगवान विष्णु और शिव की पूजा करें।
- 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें।
- जरूरतमंदों को अन्न, जल, वस्त्र और छाता आदि का दान करें।
- धार्मिक ग्रंथों का पाठ और सत्संग करें।
- सात्विक भोजन करें और संयमित जीवन अपनाएं।
- तुलसी और पीपल की सेवा करें तथा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें।
आषाढ़ माह में क्या नहीं करें? (What Not to Do in Ashadha)
- तामसिक भोजन, नशा और हिंसा से बचें।
- झूठ, छल-कपट और क्रोध से दूरी रखें।
- बिना कारण किसी का अपमान न करें।
- भोजन और पानी की बर्बादी न करें।
- धार्मिक कार्यों में लापरवाही और अशुद्धता से बचें।
- प्रकृति और जीव-जंतुओं को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य न करें।
आषाढ़ माह का संदेश
आषाढ़ माह 2026-FAQs
1. आषाढ़ माह 2026 कब से शुरू होगा?
हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह 30 जून 2026 से प्रारंभ होकर 29 जुलाई 2026 तक रहेगा।
2. आषाढ़ माह का धार्मिक महत्व क्या है?
आषाढ़ माह भगवान विष्णु, भगवान शिव और गुरु की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी माह में देवशयनी एकादशी, गुरु पूर्णिमा और चातुर्मास की शुरुआत होती है।
3. आषाढ़ माह में किन देवी-देवताओं की पूजा करनी चाहिए?
इस महीने भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी, तुलसी और अपने गुरु की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है।
4. आषाढ़ माह में क्या करना शुभ माना जाता है?
प्रतिदिन स्नान-ध्यान, पूजा-पाठ, मंत्र जाप, दान-पुण्य, तुलसी पूजन, सात्विक भोजन और जरूरतमंदों की सेवा करना शुभ माना जाता है।
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