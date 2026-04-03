Kachhap Avatar: भगवान विष्णु ने क्यों लिया था कच्छप का अवतार?

समुद्र मंथन के लिए मंदर पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को नेती बनाया गया। लेकिन समस्या तब आई जब मंथन शुरू होते ही मंदर पर्वत अपने भारी वजन के कारण समुद्र की गहराई (पाताल) में धंसने लगा। मंथन को जारी रखने के लिए आधार की आवश्यकता थी। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए यानी कच्छप का रूप धारण किया। वे समुद्र के तल में जाकर बैठ गए और अपनी विशाल पीठ पर मंदर पर्वत को थाम लिया। उनकी पीठ की कठोरता के कारण पर्वत स्थिरता से घूमने लगा और समुद्र मंथन संपन्न हो पाया।