Kachhap Avatar: भगवान विष्णु ने क्यों लिया था कच्छप का अवतार?

Publish Date: Fri, 03 Apr 2026 (16:02 IST)
Updated Date: Fri, 03 Apr 2026 (15:45 IST)
Hinduism avatars of Vishnu:
भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार (जिसे कूर्म अवतार भी कहा जाता है) मुख्य रूप से समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों की सहायता के लिए लिया था। यह विष्णु जी के 10 मुख्य अवतारों या दशावतार में से दूसरा अवतार माना जाता है। इसके पीछे की पूरी कथा संक्षेप में इस प्रकार है:ALSO READ: Varuthini Ekadashi 2026: वरूथिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा
1. ऋषि दुर्वासा का श्राप
2. समुद्र मंथन की आवश्यकता
3. कच्छप (कूर्म) अवतार की भूमिका
4. मंथन से प्राप्त उपलब्धियां
5. रोचक तथ्य
भगवान विष्णु का कच्छप (कुर्म) अवतार बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। यह अवतार समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। इसके पीछे की पूरी कथा संक्षेप में इस प्रकार है:
1. ऋषि दुर्वासा का श्राप
एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को दिव्य फूलों की माला भेंट की, लेकिन इंद्र ने उसे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने वह माला जमीन पर फेंक कर कुचल दी। इससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को 'श्रीहीन' (शक्ति और वैभव खोने) का श्राप दे दिया।
2. समुद्र मंथन की आवश्यकता
श्राप के कारण इंद और देवता कमजोर हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी, ताकि वहां से अमृत प्राप्त हो सके, जिसे पीकर देवता अमर और शक्तिशाली हो सकें।
3. कच्छप (कूर्म) अवतार की भूमिका
समुद्र मंथन के लिए मंदर पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को नेती बनाया गया। लेकिन समस्या तब आई जब मंथन शुरू होते ही मंदर पर्वत अपने भारी वजन के कारण समुद्र की गहराई (पाताल) में धंसने लगा। मंथन को जारी रखने के लिए आधार की आवश्यकता थी। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए यानी कच्छप का रूप धारण किया। वे समुद्र के तल में जाकर बैठ गए और अपनी विशाल पीठ पर मंदर पर्वत को थाम लिया। उनकी पीठ की कठोरता के कारण पर्वत स्थिरता से घूमने लगा और समुद्र मंथन संपन्न हो पाया।ALSO READ: Asha Dooj 2026: आशा दूज या आसों दोज व्रत क्यों रखते हैं, जानें महत्व, पूजा विधि और कथा
मंथन से प्राप्त उपलब्धियां
कच्छप अवतार की सहायता से ही समुद्र मंथन संभव हुआ, जिससे 14 रत्न निकले, जिनमें शामिल थे:
अमृत: जिससे देवताओं को अमरता मिली।
माता लक्ष्मी: जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनीं।
ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय और धनवंतरी देव।
रोचक तथ्य: पुराणों के अनुसार, कच्छप अवतार की पीठ का घेरा एक लाख योजन बताया गया है। भगवान विष्णु ने अपनी माया से पर्वत के रगड़ की पीड़ा को भी सहन किया ताकि सृष्टि का कल्याण हो सके।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Vaishakh 2026: वैशाख माह के व्रत त्योहारों की लिस्ट