किन देशों के पास हैं सबसे ज्यादा सोना-चांदी, जानिए खपत और उत्पादन के मामले में भारत की स्थिति

highest gold and silver producing countries in the world: सोना और चांदी, ये दो धातुएं सदियों से मानव सभ्यता में धन, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक रही हैं। इनकी चमक न केवल आभूषणों में, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी दिखाई देती है। हर देश अपने स्वर्ण और रजत भंडार को अपनी आर्थिक मजबूती का एक महत्वपूर्ण पैमाना मानता है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोना किस देश के पास है और चांदी के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है? आइए, इन बहुमूल्य धातुओं के वैश्विक परिदृश्य और भारत की स्थिति पर एक विस्तृत नज़र डालते हैं।