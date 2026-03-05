Rang Panchami 2026: रंगपंचमी का महत्व और कथा

रंगपंचमी का दिन परिवार और समाज के साथ खुशियां बांटने का होता है। इस दिन लोग एक-दूसरे को रंगों से खेलकर दोस्ती और प्रेम का संदेश देते हैं। यह अवसर रिश्तों को मज़बूत बनाने का होता है, जहां परिवार और दोस्त मिलकर मस्ती करते हैं। रंगपंचमी का महत्व मुख्यतः रंगों के द्वारा प्रेम, भाईचारे, और सजीवता के संदेश को फैलाने से जुड़ा हुआ है। इस दिन लोग एक-दूसरे पर रंग डालकर खुशियां मनाते हैं और सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। आइए जानते हैं 2026 में इसकी तिथि और इसके पीछे की खास वजहें:

रंगपंचमी 2026 कब है?

रंगपंचमी का महत्व।

पौराणिक कथा

मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध 'गेर'

रंगपंचमी-FAQs

रंगपंचमी 2026 कब है? वर्ष 2026 में 8 मार्च, रविवार को रंगपंचमी मनाई जाएगी। रंगपंचमी का महत्व होली पर हम रंगों से खेलते हैं, लेकिन रंगपंचमी का महत्व थोड़ा अधिक आध्यात्मिक और सात्विक है। माना जाता है कि इस दिन हवा में उड़ाए गए रंग या अबीर-गुलाल देवताओं को आकर्षित करते हैं। इसे 'देवताओं की होली' भी कहा जाता है। इस दिन देवी-देवताओं को रंग-गुलाल अर्पित किया जाता है। यह दिन दैवीय प्रेम और उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जिसमें लोग होली के रंगों का आनंद लेते हैं।

धार्मिक मान्यता है कि इस दिन रंगों के प्रभाव से रज और तम गुण (नकारात्मक ऊर्जा) समाप्त होते हैं और सतोगुण (सकारात्मक ऊर्जा) का संचार होता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत के उल्लास को पांचवें दिन तक जारी रखने का प्रतीक है।

पौराणिक कथाएं रंगपंचमी से जुड़ी कोई एक निश्चित कथा नहीं है, लेकिन दो प्रमुख सबसे ज्यादा प्रचलित हैं:

श्रीकृष्ण और राधा: द्वापर युग में, श्रीकृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ होली खेलने के बाद पंचमी के दिन विशेष उत्सव मनाया था। तभी से ब्रज और अन्य क्षेत्रों में पंचमी पर रंग खेलने की परंपरा शुरू हुई।

कामदेव का पुनर्जन्म: पौराणिक कथा के अनुसार, जब भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था, तब रति (कामदेव की पत्नी) की प्रार्थना पर शिवजी ने कामदेव को दोबारा जीवित करने का वरदान दिया। जिस दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ (अशरीरी रूप में), वह पंचमी का दिन था। इसी खुशी में देवताओं ने रंग उत्सव मनाया।

इसके अलावा एक और कथा भी प्रसिद्ध है, जिसमें होलिका दहन और हिरण्यकश्यप की बुराई से जुड़ा हुआ है। इस दिन को बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय के रूप में भी मनाया जाता है, खासकर होली के अगले दिन रंगों के खेल के साथ।

मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध 'गेर' अगर रंगपंचमी की बात हो तो इंदौर (मध्य प्रदेश) का जिक्र जरूरी है। यहां इस दिन विशाल 'गेर' (फाग यात्रा) निकाली जाती है, जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं और पूरी सड़क रंगों से सराबोर हो जाती है। इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कराने के प्रयास भी जारी हैं।

रंगपंचमी-FAQs 1. रंगपंचमी का महत्व क्या है? रंगपंचमी का महत्व होली के रंगों को लेकर होता है, जो जीवन में सुख, समृद्धि और एकता का प्रतीक होते हैं। इसे विशेष रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रूप में मनाया जाता है, जैसे होली में भगवान श्री कृष्ण और राधा के साथ रंग खेलते थे।

2. क्या रंगपंचमी पर विशेष पूजा होती है? रंगपंचमी पर पूजा का विशेष महत्व नहीं होता, बल्कि यह खुशी और उल्लास का दिन है। हालांकि, कुछ स्थानों पर लोग भगवान कृष्ण या अन्य देवताओं की पूजा कर सकते हैं, ताकि वे जीवन में रंगों के समान खुशियां लाने की प्रार्थना करें।

3. रंगपंचमी कब मनाई जाती है? होली के अगले पांचवे दिन रंगपंचमी मनाई जाती है, जो कि फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर पड़ती है।