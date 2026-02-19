Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Rang Panchami 2026: रंगपंचमी का त्योहार कब मनाया जाएगा, क्या है इसका महत्व और कथा

Advertiesment
हमें फॉलो करें रंगपंचमी का कलरफुल फोटो

WD Feature Desk

, गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026 (17:09 IST)
How to celebrate Rang Panchami: रंगपंचमी का त्योहार न केवल हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, बल्कि यह भारतीय समाज की विविधता और एकता का प्रतीक भी है। रंगपंचमी का त्योहार होली के ठीक पांच दिन बाद मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश (विशेषकर इंदौर) और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। रंगपंचमी का महत्व मुख्यतः रंगों के द्वारा प्रेम, भाईचारे, और सजीवता के संदेश को फैलाने से जुड़ा हुआ है। इस दिन लोग एक-दूसरे पर रंग डालकर खुशियां मनाते हैं और सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं।ALSO READ: Dhulendi in 2026: रंगों वाली होली का पर्व 3 को मनाएं या कि 4 मार्च को जानिए सही तारीख
 
  • रंगपंचमी 2026 की तिथि
  • पौराणिक कथाएं
  • इंदौर की प्रसिद्ध 'गेर'
 

आइए जानते हैं 2026 में इसकी तिथि और इसके पीछे की खास वजहें:

 

रंगपंचमी 2026 की तिथि

साल 2026 में रंगपंचमी 8 मार्च, रविवार को मनाई जाएगी।
 

रंगपंचमी का महत्व

होली पर हम रंगों से खेलते हैं, लेकिन रंगपंचमी का महत्व थोड़ा अधिक आध्यात्मिक और सात्विक है। यह दिन दैवीय प्रेम और उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जिसमें लोग होली के रंगों का आनंद लेते हैं। माना जाता है कि इस दिन हवा में उड़ाए गए रंग या अबीर-गुलाल देवताओं को आकर्षित करते हैं।ALSO READ: होलाष्टक के 8 दिन क्यों माने जाते हैं अशुभ? जानें 12 राशियों पर क्या पड़ेगा असर

इसे 'देवताओं की होली' भी कहा जाता है। इस दिन देवी-देवताओं को रंग-गुलाल अर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन रंगों के प्रभाव से रज और तम गुण (नकारात्मक ऊर्जा) समाप्त होते हैं और सतोगुण (सकारात्मक ऊर्जा) का संचार होता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत के उल्लास को पांचवें दिन तक जारी रखने का प्रतीक है।
 

पौराणिक कथाएं

रंगपंचमी से जुड़ी कोई एक निश्चित कथा नहीं है, लेकिन दो प्रमुख मान्यताएं सबसे ज्यादा प्रचलित हैं:
 
कामदेव का पुनर्जन्म: पौराणिक कथा के अनुसार, जब भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था, तब रति (कामदेव की पत्नी) की प्रार्थना पर शिवजी ने कामदेव को दोबारा जीवित करने का वरदान दिया। जिस दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ (अशरीरी रूप में), वह पंचमी का दिन था। इसी खुशी में देवताओं ने रंग उत्सव मनाया।
 
श्रीकृष्ण और राधा: द्वापर युग में, श्रीकृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ होली खेलने के बाद पंचमी के दिन विशेष उत्सव मनाया था। तभी से ब्रज और अन्य क्षेत्रों में पंचमी पर रंग खेलने की परंपरा शुरू हुई।
 
इसके अलावा एक और कथा भी प्रसिद्ध है, जिसमें होलिका दहन और हिरण्यकश्यप की बुराई से जुड़ा हुआ है। इस दिन को बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय के रूप में भी मनाया जाता है, खासकर होली के अगले दिन रंगों के खेल के साथ।

 

इंदौर की प्रसिद्ध 'गेर'

अगर रंगपंचमी की बात हो तो इंदौर (मध्य प्रदेश) का जिक्र जरूरी है। यहां इस दिन विशाल 'गेर' (फाग यात्रा) निकाली जाती है, जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं और पूरी सड़क रंगों से सराबोर हो जाती है। इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कराने के प्रयास भी जारी हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Holashtak 2026: 24 फरवरी से प्रारंभ होंगे 'होलाष्टक', शुभ कार्य रहेंगे वर्जित
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Holashtak 2026: 24 फरवरी से प्रारंभ होंगे 'होलाष्टक', शुभ कार्य रहेंगे वर्जित

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels