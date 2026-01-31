Hanuman Chalisa

Hair loss: बालों का झड़ना: कारण, डाइट चार्ट और असरदार घरेलू नुस्खे

हमें फॉलो करें बालों के झड़ने से परेशान एक लड़की

WD Feature Desk

, शनिवार, 31 जनवरी 2026 (15:18 IST)
Hair loss treatment: आजकल बालों का झड़ना आम समस्या हो चली है। बालों की केयर के लिए जितने में प्रॉडक्ट लॉन्च हो रहे हैं वे सभी बेअसर बताए जा रहे हैं। ऐसे में लोग अब घरेलू उपचार पर जोर देने लगे हैं। यहां पर जानिए बालों की देखभाल, झड़ने के कारण और उपाचार के संबंध में जानिए विस्तार से। बालों का झड़ना रोकने के लिए यहां एक प्रभावी डाइट चार्ट और कुछ खास घरेलू नुस्खे दिए गए हैं।
 

बालों को बचाने के लिए प्राथमिक टिप्स:

डाइट: अपनी डाइट में बायोटिन, आयरन और ओमेगा-3 युक्त चीजें शामिल करें।
मसाज: सप्ताह में दो बार हल्के गुनगुने तेल से मसाज करें।
गीले बाल: गीले बालों में कंघी करने से बचें।
पानी: दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं ताकि स्कैल्प हाइड्रेटेड रहे।
तनाव कम करें: रोजाना 10-15 मिनट प्राणायाम या योग करें।
बालों की सफाई: बालों की सफाई किसी आयुर्वेदिक प्रॉडक्ट या फिर शिकाकाई और दही से करें। शैम्पू से करते हैं तो हमेशा सल्फेट-फ्री शैम्पू का चुनाव करें।
 

1. डाइट चार्ट (बालों की मजबूती के लिए)

डाइट: बालों का स्वास्थ्य आपके खान-पान पर 70% निर्भर करता है। अपनी डाइट में ये चीजें शामिल करें:
सुबह (खाली पेट): 5-6 भीगे हुए बादाम और 1 अखरोट। (इसमें ओमेगा-3 और विटामिन E होता है)।
नाश्ता: ओट्स, अंडा (प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत) या अंकुरित अनाज (Sprouts)।
दोपहर का खाना: दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां (पालक में आयरन और फोलिक एसिड होता है) और एक कटोरी दही (प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स के लिए)।
शाम का नाश्ता: कद्दू के बीज (Pumpkin Seeds) या सूरजमुखी के बीज। इनमें जिंक होता है जो बालों को टूटने से रोकता है।
रात का खाना: हल्का भोजन जैसे खिचड़ी या पनीर/सोयाबीन के साथ चपाती।
webdunia

2. असरदार घरेलू नुस्खे

A. प्याज का रस (Onion Juice):
कैसे बनाएं: प्याज को पीसकर उसका रस निकाल लें।
कैसे लगाएं: रुई की मदद से इसे स्कैल्प पर लगाएं और 30 मिनट बाद धो लें। इसमें मौजूद सल्फर बालों को दोबारा उगाने में मदद करता है।
 
B. आंवला और एलोवेरा:
प्रयोग: ताजा आंवला खाएं या इसका रस पिएं। एलोवेरा जेल को सीधे स्कैल्प पर लगाने से डैंड्रफ कम होता है और बाल चमकदार बनते हैं।
 
C. करी पत्ता और नारियल तेल:
कैसे बनाएं: नारियल तेल में मुट्ठी भर करी पत्ते डालकर तब तक गरम करें जब तक पत्ते काले न हो जाएं।
फायदा: इस तेल से हफ्ते में दो बार मालिश करने से बालों का गिरना तेजी से रुकता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

