BP Control Tips: हाई ब्लडप्रेशर कम करने के घरेलू उपाय

Hypertension Remedies: हाई ब्लड प्रेशर (उच्च रक्तचाप, Hypertension) आज की जीवनशैली से जुड़ी एक आम समस्या बन चुकी है। यदि समय रहते इसे नियंत्रित न किया जाए, तो यह हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है। हालांकि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं नियमित रूप से लेना जरूरी है, लेकिन कुछ घरेलू उपाय और स्वस्थ आदतें भी रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद कर सकती हैं।ALSO READ: नशे की लत से उबरने के लिए कौनसी थेरेपी और कदम होते हैं सबसे असरदार हाई ब्लड प्रेशर (उच्च रक्तचाप, Hypertension) आज की जीवनशैली से जुड़ी एक आम समस्या बन चुकी है। यदि समय रहते इसे नियंत्रित न किया जाए, तो यह हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है। हालांकि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं नियमित रूप से लेना जरूरी है, लेकिन कुछ घरेलू उपाय और स्वस्थ आदतें भी रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद कर सकती हैं।

1. आहार में बदलाव (सबसे महत्वपूर्ण) 2. असरदार घरेलू नुस्खे 3. आदतें जो ब्लड प्रेशर घटाएंगी

4. क्या खाएं और किससे बचें? पढ़ें क्विक गाइड यहां कुछ सबसे असरदार घरेलू उपाय दिए जा रहे हैं:

1. आहार में बदलाव नमक का सेवन तुरंत कम करें (सबसे महत्वपूर्ण): नमक (सोडियम) शरीर में पानी को रोकता है, जिससे खून का दबाव बढ़ता है। दिनभर में 1/2 छोटा चम्मच (लगभग 1500-2000 mg) से ज्यादा नमक न खाएं। ऊपर से नमक डालना बंद करें और पापड़, अचार, नमकीन व डिब्बाबंद फूड्स से दूरी बनाएं।

पोटैशियम से भरपूर चीजें खाएं: पोटैशियम शरीर से अतिरिक्त सोडियम को पेशाब के रास्ते बाहर निकालता है और नसों को आराम देता है। अपने आहार में केला, नारियल पानी, तरबूज, पालक, शकरकंद और संतरा शामिल करें।

2. असरदार घरेलू नुस्खे लहसुन: लहसुन में (Garlic) 'एलीसिन' नाम का तत्व होता है, जो रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है और खून का थक्का जमने से रोकता है। सुबह खाली पेट लहसुन की 1-2 कलियों को हल्का कूटकर या पानी के साथ निगल लें।

अर्जुन की छाल: आयुर्वेद में अर्जुन की छाल को दिल का डॉक्टर कहा गया है। 1/2 चम्मच अर्जुन की छाल के पाउडर को एक कप पानी या दूध में उबालकर काढ़ा बना लें। इसे छानकर सुबह गुनगुना पिएं।

3. आदतें जो ब्लड प्रेशर घटाएंगी रोजाना 30 मिनट वॉक: हफ्ते में कम से कम 5 दिन 1/2 घंटे की तेज वॉक (पैदल चलना) या हल्की एक्सरसाइज करने से दिल मजबूत होता है और वह बिना ज्यादा दबाव के खून पंप कर पाता है।

वजन पर नियंत्रण: यदि आपका वजन ज्यादा है, तो सिर्फ 3 से 5 किलो वजन कम करने से ही आपका ब्लड प्रेशर काफी नीचे आ सकता है।

गहरी सांसें लेना (Deep Breathing): तनाव होने पर शरीर में ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो नसों को सिकोड़ देते हैं। रोज सुबह या शाम को 10-15 मिनट अनुलोम-विलोम प्राणायाम या गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। यह तुरंत बीपी को शांत करता है।

4. क्या खाएं और किससे बचें? पढ़ें क्विक गाइड क्या खाएं: * ओट्स, दलिया और चोकरयुक्त आटा

* हरी पत्तेदार सब्जियां, लौकी, तोरई * * टोंड (लो-फैट) दूध और दही

अलसी के बीज और अखरोट किससे बचें: * मैदा, बेकरी प्रोडक्ट्स और सफेद ब्रेड से दूरी बनायें।

* पैकेट बंद चिप्स, एक्स्ट्रा बटर और चीज * ज्यादा चाय, कॉफी (कैफीन) और कोल्ड ड्रिंक्स * धूम्रपान (Smoking) और शराब का सेवन

जरूरी चेतावनी: घरेलू उपाय दवा का विकल्प नहीं हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से लगातार ऊपर रहता है या डॉक्टर ने आपको पहले से कोई बीपी की दवा (जैसे टेलमिसार्टन) लिखी हुई है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के दवा कभी बंद न करें। घरेलू उपायों को आप अपनी डॉक्टरी दवा के साथ एक सपोर्ट के रूप में अपना सकते हैं।