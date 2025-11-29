Makar Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: शनि और राहु खड़ी करेंगे परेशानी, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव से लगेगी रोक

Capricorn zodiac sign Makar Rashi bhavishyafal 2026 : चंद्र राशि के अनुसार मकर राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पति क्रम से 6वें भाव में, फिर जून से 7वें भाव में और अंत में इस वर्ष 8वें भाव में गोचर करेगा। छठा भाव रोग, शत्रु और कर्ज का है, 7वां भाव भाव दांपत्य जीवन और साझेदारी का और 8वां भाव अचानक लाभ या हानि का भाव होता है। यदि हम शनिदेव की बात करें तो यह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे जबकि राहु एवं केतु क्रमश: दूसरे और आठवें भाव में विराजमान रहेंगे। चलिए जानते हैं मकर राशि का वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा।

वर्ष 2026 मकर राशि, नौकरी, व्यापार और शिक्षा | Capricorn job, business and Education Prediction for 2026: 1. नौकरी: पराक्रम भाव का शनि धैर्य और मेहनत के साथ काम करने वालों को शुभ फल प्रदान करता है। छठे भाव का बृहस्पति मैनेजमेंट, शिक्षा, फाइनेंस और कोर्ट-कचहरी से जुड़े लोगों के लिए बेहतर है। जून से काफ़ी अच्छा समय प्रारंभ होगा। पदोन्नति के योग बनेंगे या भविष्य में लाभ के लिए नींव पड़ेगी।

2. कारोबार: कर्म भाव पर नकारात्मक प्रभाव नहीं है इसलिए कारोबार में शनि का सहयोग मिलेगा। आप थोड़ी बहुत मेहनत के अनुसार शुभ फल प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार में कुछ नया करने या नई पार्टनरशिप में काम करके सफलता हासिल कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह आपका मुनाफा बढ़ाने में सहयोग करेगा।

3. शिक्षा: पंचम भाव पर शनि की दृष्टि के चलते आपको पढ़ाई में लापरवाही महंगी पड़ सकती है। बृहस्पति के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2026 आपको औसत फल प्रदान कर सकता है। आपको कड़ी मेहनत करना होगी और ध्यान भटकाने वाले साधनों से दूर रहना होगा।

वर्ष 2026 मकर राशि, दांपत्य, परिवार और लव लाइफ: Capricorn Marriage Life, Family, child and Love Life Prediction for 2026: 1. परिवार: दूसरे भाव में राहु की स्थिति घर-परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य में कमी और एक-दूसरे पर संदेह को दर्शाती है। एक-दूसरे के प्रति वफादार रहें, सकारात्मक सोचें और बातों को सुलझाने की कोशिश करें, तभी जीवन संतुलित रहेगा। अन्यथा समय और धन का नाश होता रहेगा। हालांकि यदि बृहस्पति को शुभ बनाते हैं तो छठे और आठवें भाव के बृहस्पति के कारण राहु काबू में रहेगा।

2. दांपत्य जीवन: बृहस्पति सातवें भाव में उच्च का है जो दांपत्य जीवन में चार चांद लगा देगा। यदि अब तक कोई परेशानी रही है, तो वह अब ठीक हो जाएगी। अविवाहित हैं तो विवाह के योग प्रबल है। सगाई और विवाह के बीच लंबा अंतर न रखें क्योंकि तीसरे भाव का शनि रिश्ते में समस्या पैदा करके सगाई तोड़ सकता है।

3. संतान: पंचम भाव पर शनि की दृष्टि के चलते संतान की ओर से कोई समस्या आ सकती है। उसकी सेहत और करियर को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। बृहस्पति को शुभ बनाने से समस्या दूर होगी।

4. लव लाइफ: शनि की तीसरी दृष्टि 5वें भाव पर है। यदि आप प्रेम में दिखावा कर रहे हैं या एक-दूसरे को धोखा दे रहे हैं तो यह मानकर चलें कि अब आपका फैसला होने वाला है। हालांकि शनिदेव सच्चे प्रेम को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जून से बृहस्पति देव प्रेम संबंधों को और ज्यादा मधुर बनाएंगे।

वर्ष 2026 मकर राशि, आर्थिक हालात और निवेश| Capricorn financial Prediction for 2026: 1. आय: मकर राशि वालों का आर्थिक जीवन वर्ष 2026 में मिलाजुला रहेगा। आय अच्छी रहेगी, लेकिन बचत के लिए कमजोर रह सकता है। हालांकि गुरु ग्रह की शुभ स्थिति के चलते यदि आप समझदारी से काम लेते हैं तो आय की दृष्टि से साल को अच्छा कहा जाएगा।

2. निवेश: प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में निवेश से लाभ मिल सकता है। हालांकि इसके लिए आपको थोड़ा सोच-समझकर और जांच-परखकर फैसला करना होगा। यदि सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं तो गोल्ड बेहतर है। किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचें। जिस क्षेत्र की जानकारी न हो, उसमें निवेश करने से बचें, अन्यथा जमा पूंजी खर्च हो सकती है।

3. प्लानिंग: आपको वर्ष की शुरुआत से ही धन की बचत के साथ ही घर-परिवार को लेकर जिम्मेदारी से कार्य करना होगा। सभी की सेहत का ध्यान रखेंगे तो अनावश्यक खर्च नहीं होगा। जून तक कड़ी मेहनत को महत्व दें।

वर्ष 2026 मकर राशि वालों की सेहत | Capricorn Health Prediction for 2026: 1. सेहत: शनि की स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी कही जाएगी। वर्ष के अधिकांश महीने नकारात्मक नहीं कहे जाएंगे। पेट या कमर से जुड़ी समस्याओं को लेकर परेशान रह सकते हैं। मुख या जननांगों से जुड़े रोगों की शिकायत भी रह सकती है।

2. सावधानी: ऐसे भोजन का चयन करें जो आपके पाचन को सही बनाकर रखें या कि जो सुपाच्य हो।

3. सलाह: सेहत को लेकर सावधान रहने की सलाह दी जाती है। बेहतर होगा कि आप नियमित रूप से कसरत करें या सूर्य नमस्कार को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।

मकर राशि के लिए वर्ष 2026 के लिए ज्योतिष उपाय | Capricorn 2026 Remedies upay for 2026 in hindi:- 1. उपाय: केसर या हल्दी का दूध पीएं। छाया दान करें और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें।

2. रत्न: वैसे आपकी राशि का नीलम रत्न है लेकिन ज्योतिष की सलाह पर पुखराज पहन सकते हैं। 3. धातु: आप अपने गले में चांदी धारण कर सकते हैं।

4. लकी नंबर: वैसे आपका लकी नंबर 4 और 8 है लेकिन इस वर्ष 2 और 11 अंक भी शुभ माना गया है। 5. लकी कलर: नीला और काला है। हमारी सलाह है कि अधिकतर समय आसमानी या नारंगी वस्त्र ही पहनें।

6. लकी मंत्र: वैसे लकी मंत्र ऊँ शं शनैश्चराय नम:, लेकिन आपको ऊँ हं हनुमते नम: मंत्र का जाप करते रहना चाहिए।

7. लकी वार: वैसे आपका लकी वार शनिवार है लेकिन वर्ष 2026 में आपको मंगलवार का उपवास करते रहना चाहिए।

8. सावधानी: आपको अपनी वाणी पर लगाम लगाकर मधुर वचन बोलने की जरूरत है और जितना हो सके पैसा बचाएं।