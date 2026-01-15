Gahoi Diwas गहोई दिवस: गहोई वैश्य समाज का गौरवपूर्ण पर्व

Gahoi Vaishya culture: गहोई दिवस गहोई वैश्य समाज की आस्था, एकता, परंपरा और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। साल 2026 में गहोई दिवस 18 जनवरी 2026, रविवार को मनाया जाएगा। यह पावन दिवस भगवान श्री सूर्य नारायण की उपासना, कुल परंपराओं के स्मरण और समाज की ऐतिहासिक विरासत को सम्मान देने का अवसर है। गहोई वैश्य समाज प्राचीन काल से ही व्यापार, धर्म, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। गहोई समाज की उत्पत्ति बुंदेलखंड क्षेत्र से मानी जाती है।

गहोई दिवस के अवसर पर समाज के लोग सामूहिक पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। यह दिवस नई पीढ़ी को अपने संस्कारों, इतिहास और सामाजिक मूल्यों से जोड़ने का कार्य करता है। गहोई समाज की एकता, संगठन और विकास की भावना इस पर्व के माध्यम से और अधिक सशक्त होती है।

गहोई दिवस का इतिहास: गहोई दिवस मनाने के पीछे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण हैं। गहोई समाज भगवान सूर्य यानी भास्कर और कुलदेवी की उपासना करता है। चूंकि यह दिन 'रथ सप्तमी' (सूर्य जयंती) का होता है, इसलिए इसे समाज के उदय के प्रतीक के रूप में चुना गया।

माना जाता है कि इसी पावन तिथि को गहोई समाज के पूर्वजों ने संगठित होकर समाज की नींव को सुदृढ़ किया था। यह दिन समाज की एकता और अखंडता का प्रतीक है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, जो स्वयं गहोई समाज रत्न थे, उनकी प्रेरणा और समाज के प्रति उनके योगदान को याद करने के लिए भी इस दिन का विशेष महत्व है।

गहोई दिवस का महत्व: गहोई दिवस एकता का प्रतीक है। यह दिन दुनिया भर में फैले गहोई वैश्य समाज के लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करता है तथा इस अवसर पर नई पीढ़ी को गहोई समाज के रीति-रिवाजों, 12 गोत्रों और समाज के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया जाता है। इस तरह यह संस्कृति के संरक्षण का प्रतीक है। इस दिन गहोई समाज के लोग दान-पुण्य, चिकित्सा शिविर और मेधावी छात्र-छात्राओं का सम्मान जैसे सामाजिक सेवा के तथा परोपकारी कार्य करते हैं।

कैसे मनाया जाता है गहोई दिवस: गहोई समाज के लोग इसे एक पर्व की तरह मनाते हैं:

प्रभात फेरी और ध्वजारोहण: सुबह समाज के लोग एकत्र होकर प्रभात फेरी निकालते हैं और समाज के ध्वज का आरोहण करते हैं।

कुलदेवी और सूर्य पूजा: परिवार के साथ कुलदेवी और सूर्य देव की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम: इस दिन सामूहिक सम्मेलन होते हैं जहां गहोई गीतों का गायन, नाटक और समाज की प्रगति पर चर्चा की जाती है।

प्रतिभा सम्मान: समाज के प्रतिभाशाली बच्चों और बुजुर्गों को सम्मानित किया जाता है।

सामूहिक भोज: समाज के सभी लोग एक साथ मिलकर भोजन करते हैं, जिसे 'गहोई मिलन समारोह' कहा जाता है।

