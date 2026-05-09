Maharana Pratap Wishes 2026: महाराणा प्रताप की जयंती पर अपनों को भेजें ये 10 वीरताभरे प्रेरक शुभकामना संदेश

Rajput warrior Maharana Pratap quotes: महाराणा प्रताप जयंती भारत के वीर शूरवीर महाराणा प्रताप की जयंती के रूप में हर साल मनाई जाती है। यह दिन राजस्थान के मेवाड़ के महान राजा और स्वतंत्रता के प्रतीक महाराणा प्रताप की वीरता, साहस और अदम्य भावना को याद करने का अवसर है। महाराणा प्रताप का जन्म 09 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में हुआ था। उन्होंने कभी भी अपने राज्य और अपने लोगों की आज़ादी के लिए समझौता नहीं किया और मुगल साम्राज्य के खिलाफ कई युद्धों में अपना अद्भुत शौर्य दिखाया।

उनकी कुर्बानी और वीरता आज भी हमें प्रेरणा देती है कि किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और स्वाभिमान के लिए डट कर खड़ा होना चाहिए। महाराणा प्रताप जयंती केवल उनके जन्मदिन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमें देशभक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा की सीख भी देती है।

इस खास मौके पर आप अपने मित्रों और परिजनों को ये 10 जोश भर देने वाले शुभकामना संदेश भेज सकते हैं:

महाराणा प्रताप जयंती: टॉप 10 शुभकामना संदेश 1. "झुके नहीं जो मुगलों के आगे, जिसने अपना मान बचाया था,

मातृभूमि की रक्षा की खातिर, जिसने जंगल में वक्त बिताया था।" महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

2. "हल्दीघाटी के युद्ध में, दुश्मन को पानी पिलाया था, चेतक पर होकर सवार, जिसने वीरता का परचम लहराया था।"

नमन है ऐसे वीर योद्धा को! जयंती की बधाई! 3. "अकबर की नींद उड़ जाती थी, जिसके मात्र एक नाम से,

स्वाभिमान का वो शेर था, जो डरा नहीं किसी मुकाम से।" मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं!

4. "सिर कट जाए पर झुके नहीं, यही राजपूत की शान है, महाराणा प्रताप इस पावन धरा के,

सबसे बड़े सम्मान हैं।" महाराणा प्रताप जयंती पर शत-शत नमन! 5. "घास की रोटी खाकर भी,

जिसने स्वाभिमान को जिंदा रखा, रणभूमि में अपनी तलवार से, जिसने इतिहास को लिख डाला।"

जय मेवाड़! जय प्रताप! 6. "जब-जब उठती है बात वीरता की, प्रताप का नाम सबसे पहले आता है,

उनकी हुंकार से आज भी, दुश्मन का कलेजा कांप जाता है।" महाराणा प्रताप जयंती की ढेरों बधाई!

7. "चेतक जैसा घोड़ा था, और फौलाद जैसा सीना था, आजादी की खातिर मरना, गुलामी में क्या जीना था!"

वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं! 8. "मातृभूमि के मान के खातिर,

सब कुछ वार देने वाले, अजेय योद्धा महाराणा प्रताप के चरणों में कोटि-कोटि वंदन।"

शुभ महाराणा प्रताप जयंती! 9. "वो स्वाभिमानी, वो बलिदानी, वो हिंदुस्तान का तारा था,

जिसकी ललकार पर मुगल भी बोले—

वह शेर बड़ा ही प्यारा था।" प्रताप जयंती की बधाई!

10. "जिसकी तलवार की चमक से, अकबर का दिल दहल जाता था, वो कोई और नहीं, मेवाड़ का शेर 'प्रताप' कहलाता था।"

जय राजपूताना! जय महाराणा! सोशल मीडिया टिप : इन संदेशों को महाराणा प्रताप की तस्वीर के साथ अपने व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करें। यह आपके राष्ट्रप्रेम और गौरव को प्रकट करने का बेहतरीन तरीका है!