स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के लिए सरल देशभक्ति कविताएं

मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (11:05 IST)
Desh Bhakti Kavita for Kids in Hindi: स्वतंत्रता दिवस भारत का वह राष्ट्रीय पर्व है, जो हर भारतीय के दिल में गर्व और देशभक्ति की भावना जगाता है। यह केवल इतिहास का स्मरण नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को यह समझाने का एक अवसर है कि आजादी कितनी कठिन संघर्ष और बलिदान के बाद मिली है। जब बच्चे इस दिन को मनाते हैं, तो उनके मासूम शब्दों और सच्ची भावनाओं में देशप्रेम का एक अनूठा जादू होता है। स्कूलों में झंडा वंदन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति कविताओं का पाठ इस दिन को और भी यादगार बना देता है। खासतौर पर कविताएं बच्चों के दिलों में देश के प्रति प्यार और गर्व की भावना गहराई से बैठा देती हैं।
 
इस लेख में हम आपके लिए स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के लिए सरल और सुंदर देशभक्ति कविताएं लेकर आए हैं, जिन्हें बच्चे आसानी से याद कर सकते हैं और जो उनके शब्दों में सच्ची देशभक्ति का संदेश देती हैं। ये कविताएं सरल भाषा, मधुर लय और प्रेरणादायक भावनाओं से भरपूर हैं, ताकि बच्चे इन्हें मंच पर या कक्षा में पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत कर सकें।
 
स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति कविता
 
1. मेरा भारत सबसे प्यारा
मेरा भारत सबसे प्यारा,
सच्चा, पवित्र, न्यारा-न्यारा।
हिमालय जिसकी शान है,
गंगा-यमुना का मान है।
 
खेती, खुशहाली, हरियाली,
मेरे भारत की पहचान है।
सारे जग में नाम हमारा,
मेरा भारत सबसे प्यारा।
 
2. तिरंगा ऊँचा रहे हमारा
तिरंगा ऊँचा रहे हमारा,
यही अरमान है प्यारा।
शान से लहराए ये सदा,
हर दिल में इसका नारा।
 
केसरिया वीरता का रंग,
श्वेत सिखाए सच्चा संग,
हरा है खुशियों का रंग प्यारा,
तिरंगा ऊँचा रहे हमारा।
 
3. हम हैं भारत के लाल
हम हैं भारत के लाल,
सच्चे, नेक और बेमिसाल।
पढ़-लिखकर नाम बढ़ाएँगे,
देश का गौरव गाएँगे।
 
सच की राह पे चलेंगे,
झूठ और बुराई से लड़ेंगे,
हर दिल में बस एक ही ख्याल –
हम हैं भारत के लाल।
 
4. वतन हमारा अभिमान
वतन हमारा अभिमान,
इस पर है हमें गुमान।
शहीदों ने दी कुर्बानी,
बनाई इसकी कहानी।
 
हम भी कुछ कर दिखाएँगे,
देश का मान बढ़ाएँगे,
जीवन भर यही अरमान –
वतन हमारा अभिमान।
 
5. आज़ादी का त्यौहार
आज़ादी का त्यौहार आया,
हर दिल में खुशियों का साया।
झूम उठा है सारा देश,
गूँज उठा है देशप्रेम विशेष।
 
हर बच्चा गाए गीत,
सारे भारत की एक प्रीत,
सच्चे दिल से करे पुकार –
भारत माता की जयकार।
 
यह कविता स्वतंत्रता दिवस के उत्सव का वर्णन करती है, जिसमें बच्चों की भागीदारी और देश के प्रति उनकी उत्साहपूर्ण भावना साफ झलकती है। 
