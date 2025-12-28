Pakistan : 11 एयरबेस नष्ट, 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत, बंकरों में छुपी सेना, कैसे भारतीय मिसाइलों और ड्रोन हमलों से पाकिस्तान में मची थी तबाही

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत के खिलाफ एक बार फिर जहरीला बयान उगला है। जरदारी ने कहा कि मई में हुए युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने भारत के आक्रमण का मजबूती से जवाब दिया। इसके बाद भारत सरकार को समझ आ गया कि युद्ध 'बच्चों का खेल' नहीं है। जरदारी ने यह स्वीकार किया कि तनाव के हालात में पाकिस्तान की सेना बंकरों में छिपी हुई थी और उन्हें खुद भी बंकर में रहने की सलाह दी गई थी। हालांकि जरदारी ने माना है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में भारी तबाही मची थी।