Christmas Recipes: क्रिसमस के खास 5 पकवान: स्वाद में चार चांद लगाने वाली रेसिपीज

Christmas Special Food Items: क्रिसमस एक ऐसा पर्व है जिसे ना सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से मनाया जाता है, बल्कि यह स्वादिष्ट पकवानों का भी पर्व है। क्रिसमस के समय, हर घर में खुशियों का माहौल होता है और भोजन की महक पूरे घर में फैल जाती है। यह दिन परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने, खुशियां साझा करने और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने का है।

आइए जानते हैं, क्रिसमस के मौके पर कौन से खास पकवान बनाए जाते हैं, जो इस पर्व को और भी स्वादिष्ट और यादगार बनाते हैं।

1. क्रिसमस केक (Christmas Cake): क्रिसमस केक क्रिसमस का सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक पकवान है। यह केक विशेष रूप से फ्रूट केक होता है, जिसे सूखे फल (किशमिश, अंजीर, खुबानी) और नट्स के साथ तैयार किया जाता है। इस केक में अल्कोहल जैसे ब्रांडी या रम भी डाले जाते हैं, जो इसे एक खास फ्लेवर और गहरे स्वाद देता है। यह केक सर्दी में गर्मागर्म खाने का सबसे अच्छा तरीका है। क्रिसमस केक को विशेष रूप से चॉकलेट और क्रीम के साथ भी सजाया जाता है।

2. पाई (Pie): पाई क्रिसमस के दिन के स्वादिष्ट पकवानों में शामिल है। विशेष रूप से मांस की पाई (Meat Pie) या फ्रूट पाई (Fruit Pie) बनाई जाती है। मांस की पाई में चिकन, बेकन, बकरा मांस, और विभिन्न मसाले डाले जाते हैं, जो इसे एक बेहतरीन स्वाद देते हैं। वहीं, फ्रूट पाई में सेब, बेर, अंगूर जैसी ताजगी से भरी हुई चीजें होती हैं। पाई को गर्मागरम व्हिप्ड क्रीम या आइसक्रीम के साथ परोसा जाता है।

3. कुकीज (Cookies): क्रिसमस के समय क्रिसमस कुकीज बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। बच्चे सांता क्लॉस के लिए खास चॉकलेट चिप कुकीज़ या जिंजर ब्रेड कुकीज़ बनाते हैं। ये कुकीज सुगंधित मसाले जैसे दालचीनी, अदरक, और नमक के साथ बनाई जाती हैं, जो क्रिसमस के वातावरण को और भी खास बना देती हैं। इसके अलावा, रुमाल या छोटे आकार के कुकीज बच्चों को बेहद पसंद आते हैं।

4. टर्की (Turkey): क्रिसमस के दिन रोस्टेड टर्की बनाने की परंपरा पश्चिमी देशों में विशेष रूप से है। एक बड़े पक्षी, टर्की होता है, जिसे तिल के तेल, ताज़े मसाले, और वेजिटेबल्स के साथ रोस्ट किया जाता है। इस स्वादिष्ट रोस्टेड टर्की को प्यूरी आलू, सॉस, और ब्रेड स्टफिंग के साथ परोसा जाता है। यह पकवान क्रिसमस के दिन का मुख्य आकर्षण होता है।

5. रंबो (Rum Balls): रंबो क्रिसमस का एक खास और लोकप्रिय पकवान है। यह छोटे-छोटे बॉल्स होते हैं, जो चॉकलेट और रम के साथ बने होते हैं। इसमें सूखे फल, बिस्किट, और चॉकलेट के टुकड़े मिलाए जाते हैं। रंबो को पाउडर शुगर में रोल किया जाता है, जो इसे स्वादिष्ट और आकर्षक बनाता है।





अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।