Jhalmuri recipe: घर पर 5 मिनट में बन जाएगी बंगाल की फेमस PM MODI वाली झालमुड़ी, फटाफट नोट करें रेसिपी

झालमुड़ी बंगाल का बेहद लोकप्रिय और क्रंची स्नैक है। इसे बंगाली स्ट्रीट फूड की शान भी कहा जा सकता है। 'झाल' का मतलब है मसालेदार और 'मुरी' का मतलब है भुनी हुई चावल की फ्लेक्स। यह स्नैक सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि बनाने में भी बहुत आसान है। आप इसे किसी भी समय, जैसे शाम की चाय के साथ या हल्के नाश्ते के रूप में, मजे से खा सकते हैं। मात्र 10 से 50 रुपए में मिलने वाला बंगाल का यह फेमस स्ट्रीट फूड झालमुड़ी पीएम मोदी के खाने के काफी लोकप्रिय हो गया है।