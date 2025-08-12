Festival Posters

इनकम टैक्स में छूट से लेकर Z+ सुरक्षा तक, जानिए 'भारत रत्न' को मिलती हैं क्या सुविधाएं

WD Feature Desk

, मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (17:04 IST)
benefits to bharat ratna winners: भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न', किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्र के लिए किए गए असाधारण योगदान को सलाम करने का सबसे बड़ा तरीका है। यह सम्मान कला, साहित्य, सार्वजनिक सेवा, विज्ञान और खेल जैसे क्षेत्रों में असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। यह सिर्फ एक पदक नहीं, बल्कि एक राष्ट्र द्वारा अपने देश के महान नागरिकों को दिया गया सर्वोच्च सम्मान है। जब किसी व्यक्ति को यह सम्मान मिलता है, तो उसके नाम के साथ 'भारत रत्न' जुड़ जाता है, लेकिन इसके अलावा सरकार की ओर से उन्हें और क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं, यह जानना दिलचस्प है।

'भारत रत्न' विजेताओं को मिलने वाली खास सुविधाएं
भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों को कुछ विशेषाधिकार और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जो उनके असाधारण योगदान के सम्मान में होती हैं:

इनकम टैक्स में छूट: भारत रत्न पाने वालों को आयकर (Income Tax) भरने से छूट दी जाती है। यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ है जो उनके योगदान का सम्मान करता है।

राज्य अतिथि का दर्जा: भारत रत्न विजेता जब भी किसी राज्य में जाते हैं, तो राज्य सरकार उन्हें 'राज्य के अतिथि' के रूप में सम्मान देती है। इसका मतलब है कि उनके ठहरने, यात्रा और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च राज्य सरकार उठाती है।

डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और यात्रा सुविधाएं: रत्न विजेताओं को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है। यह पासपोर्ट उन्हें विदेश यात्रा के दौरान विशेष सुविधाएं और सम्मान सुनिश्चित करता है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास उनकी हर संभव मदद और आदर-सत्कार का ध्यान रखता है। उन्हें रेलवे में ताउम्र फर्स्ट क्लास में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। साथ ही, उन्हें एयर इंडिया में एक्जीक्यूटिव क्लास में पूरी जिंदगी मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलती है।

सरकारी प्रोटोकॉल और सुरक्षा: भारत रत्न विजेताओं को सरकारी प्रोटोकॉल में एक विशेष स्थान मिलता है। उन्हें 'टेबल ऑफ प्रेसिडेंस' में 7A पोजीशन पर जगह मिलती है। यह भारत के सर्वोच्च अधिकारियों के बाद आने वाली एक बहुत ही सम्मानित स्थिति है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश के बाद उनकी जगह होती है। उन्हें कैबिनेट रैंक के बराबर की योग्यता दी जाती है। इसके अलावा, उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें Z-प्लस ग्रेड की सुरक्षा भी दी जाती है।

संसद में उपस्थिति: भारत रत्न विजेता को संसद की बैठकों और सत्रों में भाग लेने की अनुमति होती है। हालाँकि, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता। यह उन्हें राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर अपनी राय देने का एक मंच प्रदान करता है।

भारत रत्न एक सम्मान है, पदवी नहीं
यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि 'भारत रत्न' कोई पदवी नहीं है जिसे नाम के आगे या पीछे लगाया जा सके। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत उपाधि के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ एक सम्मान है जो एक व्यक्ति को उसकी असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है।

यह सुविधाएं सिर्फ सम्मान के प्रतीक हैं, ताकि भारत रत्न विजेता को जीवन भर सम्मान और सुविधा मिल सके। यह दिखाता है कि भारत अपने उन नायकों का कितना सम्मान करता है जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान दिया है। यह सम्मान न केवल उन व्यक्तियों के योगदान को याद दिलाता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनता है।
