छत्रपति शिवाजी महाराज की कितनी पत्नियां थीं?

ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल 8 पत्नियां थीं। उस काल में राजनीतिक गठबंधन को मजबूत करने और विभिन्न रियासतों के साथ संबंध प्रगाढ़ करने के लिए यह एक सामान्य कूटनीतिक परंपरा थी। शिवाजी महाराज के विवाह केवल पारिवारिक सुख के लिए नहीं, बल्कि स्वराज्य के विस्तार और अलग-अलग मराठा कुलों को एक सूत्र में पिरोने के उद्देश्य से भी प्रेरित थे। उनकी सबसे प्रिय और प्रभावशाली पत्नी सईबाई मानी जाती हैं, जिनका महाराज के जीवन पर गहरा प्रभाव था।

ऐतिहासिक और पारंपरिक स्रोतों के अनुसार उनकी पत्नियों के नाम निम्नलिखित हैं: 1. सईबाई निंबाळकर: (Saibai Nimbalkar)– पहली और मुख्य पत्नी, संभाजी महाराज की माता

2. सोयराबाई मोहिते: (Soyarabai Mohite)– राजाराम महाराज की माता 3. पुतलाबाई पालकर: (Putalabai Palkar)– सती हुईं (कुछ स्रोतों में ऐसा उल्लेख मिलता है)

4. सकवरबाई गायकवाड: (Sakvarbai Gaikwad) इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम कमलजाबाई था। 5. सगुणाबाई शिर्के (Sagunabai Shirke)

6. काशीबाई जाधव (Kashibai Jadhav) 7. लक्ष्मीबाई विचारे (Laxmibai) 8. गुणवंताबाई इंगले (Gunwantabai / Gunwantibai Ingle)

विशेष जानकारी: साईबाई को सबसे प्यारी और खास पत्नी माना जाता था; उनके बेटे संभाजी बाद में शिवाजी के बाद राजा बने।

उस ज़माने में शादियाँ, खासकर शिवाजी जैसे शासकों के लिए, आम तौर पर ताकतवर परिवारों या खानदानों के साथ रिश्ते मज़बूत करने के लिए होती थीं। पुतलाबाई जैसी कुछ पत्नियों को शिवाजी की मौत के बाद उनकी वफ़ादारी और कुर्बानी के लिए इतिहास में याद किया जाता है। हालांकि कुछ पत्नियों के बारे में सही ऐतिहासिक जानकारी कम है या इस पर बहस होती है, लेकिन इतिहासकारों ने मोटे तौर पर आठ पत्नियों को ही माना है।

1. सईबाई निंबाळकर: छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला विवाह बचपन में ही 1640 में पुणे के लाल महल में फलटण के निंबाळकर घराने की सईबाई निंबाळकर के साथ बड़े ठाट-बाट से हुआ। सईबाई फलटण के मुधोजीराजे निंबाळकर की पुत्री थीं। उन्हें पुत्र के रूप में संभाजी राजे प्राप्त हुए।

2. सगुणाबाई शिर्के: छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा विवाह वर्ष 1641 में शिर्के घराने की सगुणाबाई शिर्के से हुआ। सगुणाबाई की राजकुंवरबाई नाम की एक पुत्री थी।

3. सोयराबाई मोहिते: छत्रपति शिवाजी महाराज का तीसरा विवाह 1650 में मराठा साम्राज्य के सरसेनापति हंबीरराव मोहिते की बहन और तलबीड़ के संभाजी मोहिते की पुत्री सोयराबाई के साथ हुआ। वे मोहिते घराने से थीं। उन्हें संतान के रूप में राजाराम राजे प्राप्त हुए।

4. पुतळाबाई पालकर: छत्रपति शिवाजी महाराज ने चौथा विवाह 1653 में बाजी प्रभु प्रधान की पुत्री और पालकर घराने की पुतळाबाई पालकर से किया। महाराज के देह त्यागने के बाद, वे भी उनके साथ रायगढ़ पर सती हो गई थीं।

5. लक्ष्मीबाई विचारे: छत्रपति शिवाजी महाराज ने पाँचवाँ विवाह विचारे घराने की लक्ष्मीबाई विचारे से 1656 में तब किया, जब वे जावली के गुप्त अभियान पर गए हुए थे।

6. सकवारबाई गायकवाड़: छत्रपति शिवाजी महाराज का छठा विवाह गायकवाड़ घराने की सकवारबाई से 1657 में हुआ। सकवारबाई गायकवाड़, नांदोजीराव गायकवाड़ की पुत्री और शिवराया के अंगरक्षक कृष्णाजी गायकवाड़ की बहन थीं। उन्हें कमलबाई नाम की पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई।

7. काशीबाई जाधव: सिंदखेड़ के जाधव घराने की काशीबाई जाधव छत्रपति शिवाजी महाराज की सातवीं पत्नी थीं। इनका विवाह 1657 में हुआ था। काशीबाई के पिता संताजी जाधवराव और दादा अचलोजी जाधवराव, राजमाता जीजाऊ साहेब के भाई थे।

8. गुणवंताबाई इंगले: छत्रपति शिवाजी महाराज की आठवीं पत्नी होने का सम्मान विदर्भ के चिखली के इंगले घराने के सरदार शिवाजीराव इंगले की पुत्री गुणवंताबाई इंगले को मिला। इनका विवाह 1657 में हुआ था।

प्रमुख संदर्भ (Sources) सभासद बखर (Sabhasad Bakhar)– समकालीन मराठी वृत्तांत। जेडे शकावली (Jedhe Shakavali)– मराठा अभिलेख परंपरा। जेम्स ग्रांट डफ (James Grant Duff), History of the Mahrattas शिवाजी एंड हिज टाइम्स (Jadunath Sarkar): जदुनाथ सरकार (Jadunath Sarkar)– शिवाजी पर शोध मराठी रियासत (G.S. Sardesai): प्रसिद्ध इतिहासकार जी.एस. सरदेसाई द्वारा लिखित। नोट: कुछ नामों/विवरणों में स्रोतों के बीच मामूली भिन्नता मिलती है।