जब धर्मराज युधिष्ठिर ने शरणागत कुत्ते के लिए छोड़ दिया था स्वर्ग, फिर क्या हुआ? पढ़िए महाभारत की कथा

बुधवार, 13 अगस्त 2025 (17:40 IST)
 
 
mahabharat story: महाभारत की कथाएं केवल युद्ध और राजनीति तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये हमें धर्म, नैतिकता, और मानवीय मूल्यों का गहरा पाठ भी पढ़ाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है धर्मराज युधिष्ठिर की, जो हमें बताती है कि सच्चा धर्म क्या है और करुणा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को भी सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहिए, यदि वह आपके सिद्धांतों के विरुद्ध हो।

स्वर्ग की अंतिम यात्रा मे पंच पांडव और एक कुत्ता
महाभारत के युद्ध के बाद, जब पांडवों का जीवनकाल पूरा हो गया, तो उन्होंने अपने-अपने मार्ग से विदा ले ली। पांचों पांडव - युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव - और द्रौपदी, सभी स्वर्ग की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन, इस कठिन यात्रा में एक-एक करके सभी ने शरीर त्याग दिए।
जब युधिष्ठिर अकेले रह गए और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे, तो उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। यह कुत्ता पूरे रास्ते उनका साथ निभाता रहा। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, तो उनके साथ केवल वह कुत्ता था।

इंद्र की शर्त और युधिष्ठिर का दृढ़ निश्चय
स्वर्ग के द्वार पर उनकी मुलाकात इंद्र देव से हुई। इंद्र ने युधिष्ठिर का स्वागत किया और उन्हें बताया कि वे अपने धर्म और ईमानदारी के कारण शरीर के साथ ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन, उन्होंने एक शर्त रखी कि युधिष्ठिर जीवित अवस्था में ही स्वर्ग में रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें साथ आए कुत्ते को छोड़ना होगा।

यह सुनकर युधिष्ठिर का मन विचलित हो गया। उन्होंने कुत्ते को देखा, जो पूरी यात्रा में उनका साथ निभाता रहा था, और फिर इंद्र से दृढ़तापूर्वक कहा: "जिस स्वर्ग के लिए आश्रित शरणागत धर्म का त्याग करना पड़े, मुझे ऐसे स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने इस कुत्ते को अपनी यात्रा के साथी के रूप में स्वीकार किया है, और मैं इसे ऐसे ही बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इसकी रक्षा करूँ।"

युधिष्ठिर ने स्पष्ट कर दिया कि वे एक शरणागत और वफादार जीव का त्याग करके स्वर्ग में नहीं जा सकते। उनके लिए, अपने सिद्धांत और धर्म का पालन करना स्वर्ग के सुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था।

धर्म का अंतिम इम्तिहान और स्वर्ग का प्रवेश
युधिष्ठिर की इस बात को सुनकर इंद्र और भी प्रसन्न हुए। तभी उस कुत्ते ने अपना असली रूप दिखाया। वह कोई और नहीं, बल्कि धर्मराज यमदेव थे। यमदेव ने युधिष्ठिर की धर्मपरायणता की अंतिम परीक्षा ली थी, जिसमें वे सफल हुए थे। यमदेव ने युधिष्ठिर को गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया।
इसके बाद, युधिष्ठिर ने अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग में प्रवेश किया, जहां उन्हें एक दिव्य देह प्राप्त हुई। इस घटना ने यह स्थापित कर दिया कि युधिष्ठिर को 'धर्मराज' क्यों कहा जाता था। उनके लिए, जीवन का अंतिम लक्ष्य भी अपने सिद्धांतों से बढ़कर नहीं था।
