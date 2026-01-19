ओशो महोत्सव 2026: जानें उनका जीवन और 10 खास तथ्य

2. ओशो का जीवन

ओशो का जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में हुआ था। प्रतिवर्ष ओशो महोत्सव ओशो के अद्वितीय दर्शन, ध्यान पद्धतियों और उनकी जीवनशैली का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। यह महोत्सव विशेष रूप से ओशो आश्रम (पुणे Pune, भारत India) में आयोजित होता है और ओशो के अनुयायी और उनके विचारों से प्रभावित लोग इसे बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। ओशो के जीवन और उनके ध्यान की विधियों के प्रचार-प्रसार के लिए यह एक बड़ा अवसर होता है, जहां लोग उनका संदेश और जीवनशैली सीखने के लिए एकत्रित होते हैं।