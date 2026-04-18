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भारतीय राज्य केरल को भगवान परशुराम ने किया था स्थापित

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Lord Parashurama
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Sat, 18 Apr 2026 (09:42 IST) Updated Date: Sat, 18 Apr 2026 (09:53 IST)
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केरल को 'भगवान का घर' कहा गया है। यहां पर पद्मनाभम स्वामी और सबरीमाला का प्रसिद्ध मंदिर है। महान संत आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। केरलम की राजधानी तिरुवनन्तपुरम (त्रिवेन्द्रम) है और यहां की भाषा मलयालम है। केरल के बारे में एक रोचक तथ्य भी है और वह यह कि इस भूमि की स्थापना भगवान परशुराम ने की थी।
 

1. केरल और कोंकण के रचयिता

  • दक्षिण भारत की लोककथाओं के अनुसार, परशुराम जी ने ही केरल, कोंकण और तटीय कर्नाटक की भूमि को समुद्र से निकाला था। 
  • कहा जाता है कि उन्होंने अपना फरसा समुद्र में फेंका, जिससे समुद्र पीछे हट गया और उपजाऊ भूमि प्रकट हुई। इसलिए उन्हें इस क्षेत्र का संरक्षक देवता माना जाता है। 
  • मान्यता अनुसार परशुराम जी ने हैहयवंशी क्षत्रियों से धरती को जीतकर दान कर दी थी।
  • जब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची तो वे सह्याद्री पर्वत की गुफा में बैठकर वरुण देव की तपस्या करने लगे।
  • वरुण देवता ने परशुराम जी को दर्शन दिए और कहा कि तुम अपना फरसा समुद्र में फेंको। 
  • जहां तक तुम्हारा फरसा समुद्र में जाकर गिरेगा, वहीं तक समुद्र का जल सूख कर पृथ्वी बन जाएगी।वह सब पृथ्वी तुम्हारी ही होगी।
  • परशुराम जी के ऐसा करने पर समुद्र का जल सूख गया और जो भूमि उनको समुद्र में मिली, उसी को वर्तमान को केरल कहते हैं। 

2. श्री परशुराम स्वामी मंदिर, तिरुवल्लाम, केरल:

यह मंदिर भगवान परशुराम को समर्पित एक 2000 वर्ष पुराना मंदिर माना जाता है। दक्षिण भारत में, उडुपी के पास भी एक पवित्र स्थान पजाका में, एक प्रमुख मंदिर स्थित है जो परशुराम जी को समर्पित है। 
 

3. ओणम और परशुराम

परशुरामजी ने सर्वप्रथज्ञ इस भूमि पर विष्णु भगवान का मंदिर बनाया। कहते हैं कि वह मंदिर आज भी 'तिरूक्ककर अप्पण' के नाम से प्रसिद्ध है। जिस दिन परशुराम जी ने मंदिर में मूर्ति स्थापित की थी, उस दिन को 'ओणम' का त्योहार मनाया जाता है। हालांकि लोकमान्यता के अनुसार यह पर्व राजा बली और भगवान वामन की कथा से भी जुड़़ा हुआ है।

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