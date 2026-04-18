3. ओणम और परशुराम

परशुरामजी ने सर्वप्रथज्ञ इस भूमि पर विष्णु भगवान का मंदिर बनाया। कहते हैं कि वह मंदिर आज भी 'तिरूक्ककर अप्पण' के नाम से प्रसिद्ध है। जिस दिन परशुराम जी ने मंदिर में मूर्ति स्थापित की थी, उस दिन को 'ओणम' का त्योहार मनाया जाता है। हालांकि लोकमान्यता के अनुसार यह पर्व राजा बली और भगवान वामन की कथा से भी जुड़़ा हुआ है।