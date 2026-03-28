कार में लगी भीषण आग, पिता के सामने जिंदा जल गया 4 साल का मासूम चिराग

इंदौर में लगातार आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। एक ताजा और दर्दनाक मामले में एक चार साल के मासूम की आग में जल जाने से मौत हो गई। घटना शनिवार सुबह की है। यहां सिमरोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंदौर-खंडवा रोड पर खड़ी एक कार में आग लग गई। कार के अंदर बैठे 4 वर्षीय बच्चे चिराग की जिंदा जलने से मौत हो गई।





जानकारी के मुताबिक मृतक बच्चे की पहचान चिराग के रूप में हुई है जो अपने पिता संजय बढ़िया के साथ मौजूद था। संजय सेल सिटी के सामने अपनी कार खड़ी कर उसके बाहर डीजे की गाड़ी से संबंधित कुछ काम कर रहे थे। चिराग उस समय कार के अंदर ही बैठा हुआ था।





काम के दौरान ही कार में अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी भीषण थी कि पलक झपकते ही पूरी गाड़ी आग के गोलों में तब्दील हो गई। आसपास मौजूद राहगीरों और लोगों ने जब तक मदद के लिए हाथ बढ़ाया और आग बुझाने का प्रयास किया तब तक मासूम चिराग इसकी चपेट में आ चुका था।





घटना की सूचना मिलते ही सिमरोल पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सिमरोल थाना प्रभारी कुलदीप खत्री ने बताया कि टीम के पहुंचने से पहले ही बच्चा दम तोड़ चुका था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और प्राथमिक तौर पर आग लगने का कारण कार में शॉर्ट सर्किट होना माना जा रहा है।

Edited By: Naveen R Rangiyal